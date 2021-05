Bijna zestig procent van de Japanners is voorstander om de Olympische Spelen van komende zomer in de hoofdstad Tokio definitief te annuleren, zo blijkt zondag uit een nieuwe peiling van nieuwsagentschap Kyodo.

59,7 procent van de Japanners is van mening dat de Spelen maar beter niet kunnen doorgaan. 25,2 procent is voorstander van een evenement achter gesloten deuren, 12,6 procent vindt dat de Spelen kunnen doorgaan met een beperkt aantal toeschouwers in de stadions.

De weerstand in Japan tegen de Olympische Spelen, die over iets meer dan twee maanden moeten van start gaan, blijft zo maar groeien. Het IOC en het lokale organisatiecomité houden echter voet bij stuk en gaan door met de voorbereidingen van de Spelen, die vorig jaar al uitgesteld moesten worden na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

