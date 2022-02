Pelé heeft ziekenhuis na twee weken verlaten

Voetballegende Pelé is zaterdag ontslagen uit het ziekenhuis van Sao Paulo waar hij de voorbije twee weken werd verzorgd voor een infectie aan de urinewegen. Hij kreeg er ook een verdere behandeling in zijn chemokuur nadat in september 2021 een darmtumor werd vastgesteld.

(Archiefbeeld) Pélé © AFP