De Braziliaanse voetballegende Pelé (81) heeft donderdag het ziekenhuis mogen verlaten. De voormalige stervoetballer werd er sinds maandag verder behandeld aan de darmtumor die in september 2021 is ontdekt.

Pelé verliet het ziekenhuis "in goede en stabiele conditie", aldus een verklaring van het Albert Einstein Ziekenhuis in São Paulo. De darmtumor werd in september vorig jaar tijdens een routineoperatie ontdekt.

Volgens zijn familie moet Pelé zich regelmatig aanbieden bij het ziekenhuis zodat hij van dichtbij kan worden opgevolgd. In februari lag het legendarische nummer 10 nog twee weken in het ziekenhuis met een infectie aan de urinewegen. Pelé, de enige speler met drie wereldtitels (1958, 1962 en 1970) op zijn erelijst, werd ook al meerdere keren geopereerd aan de heup.

