De Braziliaanse voetballegende Pelé heeft de Russische president Vladimir Poetin woensdag in een post op Instagram opgeroepen de invasie in Oekraïne stop te zetten.

De publicatie kwam er net voor de aftrap van de halve finales in de Europese barrages tussen Schotland en Oekraïne, een duel dat de Oekraïners met 1-3 wonnen. Zondag wacht Wales in de finale, met als inzet een ticket voor het WK in Qatar.

"Ik wil graag de wedstrijd van vandaag gebruiken om een oproep te doen: stop de invasie. Dergelijk geweld kan niet verantwoord worden", klinkt het. 'Vandaag proberen de Oekraïners, toch voor 90 minuten, de tragedie die zich afspeelt in hun land even te vergeten. De kwalificatie voor een WK is altijd lastig en bijna onmogelijk met zoveel levens op het spel. Ik heb acht decennia geleefd en daarin heb ik oorlogen gezien en haatdiscours gehoord van leiders, in naam van de veiligheid voor hun volk. Naar zo'n tijden kunnen we niet meer terug, het is tijd om te evolueren', aldus Pelé, die al een tijdje tegen kanker vecht.

In 2017, een jaar voor het WK in Rusland, was er een ontmoeting tussen Pelé en de Russische president. 'Toen glimlachten we naar elkaar en schudden we de hand. De macht om dit conflict te stoppen, ligt in jouw handen. Dezelfde handen die ik in 2017 geschud heb.'

