Philip Clement begint dinsdag zonder vrees aan de wedstrijd van zijn Club Brugge tegen Real Madrid. Dat zei hij maandag op een persconferentie in Madrid. De trainer is vooral benieuwd hoe zijn ploeg zal reageren op de omstandigheden.

'Ik vrees niets, want ik heb heel veel vertrouwen in mijn groep', opende Clement. 'Maar het klopt dat Mignolet de enige is die al op dit niveau gespeeld heeft. Ik zal mijn spelers beter leren kennen en ik ben benieuwd naar hun reactie. Ze hebben op een ander niveau al belangrijke wedstrijden goed gespeeld, maar dit is nog een stap verder. We kennen een seizoen waar we bijna elke match favoriet zijn. Nu hebben we een keertje alles te winnen en niets verliezen en we gaan vooral heel veel leren.'

Clement heeft een duidelijk plan om Real te ontwrichten, maar kon daar niet op trainen met zijn groep. 'Maar nu spelen we tegen een sterkere tegenstander waar je andere kwaliteiten zal moeten gebruiken.' Al gaat de trainer daarom niet enkel inzetten op verdediging. 'Het team moet klaar zijn om nog beter te verdedigen dan dat we in sommige matchen deden. We weten goed wat we willen voor die match, maar het is spijtig dat we geen training meer hebben om ons plan in te trainen. We gaan dat natuurlijk niet voor alle camera's doen. We hebben een duidelijk idee, maar op dit niveau kan je een fantastisch plan hebben en kunnen de spelers alles geven, maar dan heb je nog een dosis geluk en een doelman nodig die onmogelijke ballen pakt.'