De Fransman Piere Gasly (AlphaTauri) heeft zondag op het Circuit van Monza een tumultueuze Grote Prijs Formule 1 van Italië gewonnen, dat is de achtste WK-manche van het seizoen. Voor Frankrijk is het de eerste F1-zege sinds Olivier Panis, die in mei 1996 de GP van Monaco won.

Voor Gasly was het de eerste GP-zege in zijn carrière. Aan de streep hield hij een voorsprong van 415 duizendsten van een seconde over op de Spaanse McLaren-rijder Carlos Sainz, die net tekort kwam om Gasly van de zege te houden. De Canadees Lance Stroll (Racing Point) mocht als derde mee het podium op. De Brit Lando Norris (McLaren) werd vierde, de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) vijfde. Zijn ploegmaat Lewis Hamilton, de Britse regerende wereldkampioen en WK-leider, kwam niet verder dan de zevende stek, na een stop & go. Zo wordt de hegemonie van Mercedes toch nog een keer doorbreken. Hamilton leek nochtans lange tijd op weg naar zijn zesde zege van het seizoen, totdat hij een tijdstraf van tien seconden opliep omdat hij tijdens de safety car-procedure naar de pits teruggekeerd was voor een bandenwissel. Even voordien was de race tijdelijk stopgezet na een zware crash van de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) in de 25e ronde. De winnaar van vorig jaar crashte er in de beruchte Parabolica, de gevaarlijkste bocht van het circuit. Leclerc kwam ongedeerd uit de crash, maar om veiligheidsredenen werd de rode vlag bovengehaald om de race een tiental minuten te onderbreken. Voor Ferrari draaide het weekend in de thuisbasis op een nachtmerrie uit. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel moest immers al snel opgeven met een kapotte remleiding. Ook voor Max Verstappen werd het een weekend om snel te vergeten. De Nederlander startte op het circuit van Monza als vijfde en viel na een matige start terug naar de zevende plaats. Bij een herstart van de race moest hij vertrekken van de elfde positie en kort daarop viel hij uit.