De internationale judofederatie heeft de Russische president Vladimir Poetin zondag geschorst als erevoorzitter. De IJF reageert daarmee op de inval van Rusland in Oekraïne.

Poetin is zelf drager van een zwarte gordel en in het judo heeft Rusland een enorme invloed. IJF-voorzitter Marius Vizer geldt als een vriend van Poetin en net als de Europese judofederatie (EJU), waarvan de Rus Sergey Soloveychik voorzitter is, wordt de IJF financieel ondersteund door een rist grote Russische bedrijven. Onlangs kondigde de EJU nog drie nieuwe sponsors uit Rusland aan.

Vrijdag maakte de IJF al bekend dat het grandslamtoernooi in het Russische Kazan, gepland voor eind mei, niet doorgaat. 'We zijn zeer bedroefd vanwege de huidige situatie', stelde IJF-voorzitter Vizer. 'Het is het gevolg van een ontoereikende dialoog op internationaal niveau. De judofamilie hoopt dat er snel een oplossing gevonden wordt, opdat er opnieuw normaliteit en stabiliteit kan zijn in Oost-Europa en de rest van de wereld.'

