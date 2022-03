Vicekampioen KRC Genk heeft zondagnamiddag de Limburgse derby tegen Sint-Truiden in eigen huis met het kleinst verschil (0-1) verloren. Daichi Hayashi scoorde op het halfuur het enige doelpunt van de wedstrijd in de Cegeka Arena.

Door de twaalfde competitienederlaag van het seizoen doet Genk een zeer slechte zaak in de strijd om de plaatsen vijf tot en met acht, die na de reguliere competitie recht geven op een stek in de Europe play-off. Met 45 punten blijven de Genkies een week voor de lastige verplaatsing naar Club Brugge evenwel op de achtste plaats, maar tellen ze amper twee punten meer dan nummer negen Cercle Brugge, dat zaterdagavond reeds met 2-0 won van KV Kortrijk. STVV volgt met 42 punten op de tiende plaats en is op drie speeldagen voor het einde dus nog niet uitgeteld. Eerder op zondag won RSC Anderlecht de topper tegen Antwerp met het kleinste verschil (1-0).

Met zestien op achttien - de laatste competitienederlaag dateert al van eind januari tegen leider Union - wipt Anderlecht met 58 punten over Antwerp (56) naar de derde plaats, op twaalf punten van Union. Landskampioen Club Brugge staat op de tweede plaats met vijf punten meer dan Anderlecht. Voor Antwerp was het al de derde competitienederlaag in vier wedstrijden - tevens de vierde in de laatste zes duels - en daarmee zijn ze in het klassement in vrije val.

Zondag in de vooravond gaat AA Gent op bezoek bij rode lantaarn Beerschot, dat al met anderhalf been in 1B staat. Als ploeg in vorm Gent dan wint, komen ze tot op één punt van de vierde plaats van Antwerp, die goed is voor een stek in de Champions' play-off. De speeldag wordt zondagavond afgesloten met de Luikse derby tussen een geplaagd Standard en Seraing, de voorlaatste in de stand.

