Racing Genk is er zondag op de negentiende speeldag van de Jupiler Pro League niet in geslaagd de drie punten thuis te houden tegen Waasland-Beveren. Genk bleef na een matige partij steken op 1-1. In de tussenstand blijven de Limburgers tweede, op vier punten van leider Club Brugge dat een wedstrijd meer speelde. Blauw-zwart won zaterdag met 3-0 van Eupen. Waasland-Beveren is veertiende en kan onderin nog steeds elk punt gebruiken om uit de degradatiezone te blijven.

Waasland-Beveren begon het best aan de partij in de Luminus Arena. De Leeuwen dreigden met afstandspogingen van Khammas (ex-Genk) en Koita. Het balbezit was voornamelijk voor de thuisploeg, maar die had aanvankelijk geen haast. Het was wachten op een opening in de versterkte Beverse defensie en die kwam er halverwege de eerste periode. Onuachu kwam alleen voor Jackers, ook al ex-Genk, en de topschutter faalde niet. Hij stifte de bal mooi over de Beverse goalie, zijn vijftiende in de Jupiler Pro League al dit seizoen. Na de 1-0 was het even alle hens aan dek voor de bezoekers. Onuachu kwam net te kort voor een tweede treffer, Bongonda trapte op de paal. De 2-0 kwam er echter niet en aan de overkant toonde Koita nog maar eens zijn traptechniek.

Zijn vrijschop ging op slag van rust hard voorbije een kansloze Vukovic, 1-1. Na de pauze had Genk het moeilijk uitgespeelde kansen bij elkaar te voetballen. De eerste mogelijkheid was voor de Beverse invaller Sinani. Zijn poging ging maar net naast. Op het uur was de eerste Genkse kans van de tweede periode voor Onuachu, maar hij stuitte op Jackers. Het werd voor Genk steeds moeilijker om openingen te vinden. In de slotfase waren er toch nog mogelijkheden voor Lucumi en Ito. De Colombiaan knalde echter tegen de paal, de Japanner tegen de lat. Het bleef 1-1. De afscheidnemende Joakhim Maehle - de Deen speelt na Nieuwjaar voor Atalanta Bergamo - bleef de hele partij op de bank. Eerder zondag won Antwerp met 2-1 van Charleroi. Later op de dag is er nog Anderlecht-Beerschot (om 18u15) en KV Mechelen-Moeskroen (om 20u45).

