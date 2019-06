Rafael Nadal (ATP 2) heeft zondag voor de twaalfde keer in zijn carrière de eindzege op Roland Garros op zak gestoken. De Spaanse topfavoriet was in de finale op Court Philippe Chatrier te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 4): 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1 na 3 uur en 1 minuut. Nadal is de eerste tennisser die twaalf titels weet te behalen op hetzelfde grandslamtoernooi. Hij steekt Maragaret Court, die elf keer de Australian Open won, voorbij.

In een heruitgave van de finale van vorig jaar, toen met 6-4, 6-3 en 6-2 gewonnen door Nadal, kregen de toeschouwers heel wat slopende rally's te zien. Door enkele foutjes van Thiem trok de Spanjaard toch aan het langste eind in de eerste set: 6-3. In de tweede set behielden beide spelers hun opslag tot 6-5 voor Thiem. Dan ging de Oostenrijker door de service van Nadal, meteen goed voor setwinst (5-7). Enkel David Goffin had de gravelkoning in deze editie al een set weten te ontfutselen.

Daarna vond de Spanjaard het welletjes, hij stoomde door naar 6-1. Thiem rondde zijn halve finale tegen Novak Djokovic pas zaterdag af, terwijl Nadal een dag eerder al afrekende met Roger Federer. De Spanjaard was dus beter uitgerust, en dat was ook te merken in de vierde set: 6-1.

Nadal heeft nu al achttien grandslamtitels op zijn palmares. Naast zijn twaalf eindzeges in Parijs schreef hij ook al drie keer de US Open, twee keer Wimbledon en één keer de Australian Open op zijn naam. Alleen Federer doet met twintig grandslams nog beter. Thiem stond pas voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van een grandslamtoernooi. In de onderlinge duels staat het nu 9-4 in het voordeel van Nadal.