Rafael Nadal (ATP 5) heeft zondag op de Australian Open tennisgeschiedenis geschreven. De Spanjaard versloeg in een beklijvende finale de Rus Daniil Medvedev (ATP 2) en behaalde zo zijn 21e grandslamtitel. Hij doet daarmee beter dan de Serviër Novak Djokovic en de Zwitser Roger Federer, met wie hij het record van twintig titels deelde.

De 35-jarige Nadal haalde het in de Rod Laver Arena in Melbourne in vijf sets van de tien jaar jongere Medvedev. De Spanjaard knokte daarbij terug na een 0-2 achterstand. Na een thriller die liefst vijf uur en 24 minuten duurde, stond de 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4 en 7-5 eindstand op het bord. Voor Nadal is het zijn tweede titel in Australië. Hij schreef de 'happy slam' een eerste keer op zijn naam in 2009. Daarnaast won Nadal al dertien keer Roland Garros, twee keer Wimbledon en vier keer de US Open. De Spanjaard heeft nu 90 ATP-titels op zijn erelijst.

Daniil Medvedev blijft voorlopig steken op een grandslamtitel. Eind vorig seizoen won hij de US Open. De boomlange Rus (1m98) klopte toen Novak Djokovic en nam zo revanche voor de nederlaag in de finale van de Australian Open begin 2021. Djokovic was er dit jaar niet bij in Melbourne door problemen met zijn visum. Nadal en Medvedev stonden zondag voor de vijfde keer tegenover elkaar. De Spanjaard was voor de vierde maal de beste. Nadal had Medvedev in 2019 ook verslagen in hun eerste onderlinge grandslamfinale op de US Open.

