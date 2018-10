Räikkönen wint in Austin, Hamilton moet titelfeest nog even uitstellen

De Brit eindigde zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) pas op de derde plaats, nadat hij van op de polepostion vertrokken was. Omdat de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), zijn enige overgebleven concurrent voor de wereldtitel, vierde werd, kan Hamilton pas ten vroegste zijn wereldtitel volgende week vieren in Mexico, de op twee na laatste GP van het seizoen.

In Austin ging de zege naar Kimi Räikkönen, Ferrari-ploegmaat van Vettel. Voor Räikkönen was het de eerste GP-zege sinds Australië 2013 en ook zijn eerste voor Ferrari sinds zijn terugkeer bij de Italiaanse renstal in 2014.

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) finishte na een waanzinnige inhaalrace op de tweede plaats en kon in het slot Hamilton nog afhouden. Mad Max dus als scherprechter, al ging Vettel in het slot Valtteri Bottas (Mercedes) nog voorbij naar de vierde stek, waardoor Hamilton een zege nodig had om wereldkampioen te worden. Die kwam er niet, maar volgende week volgt er al een nieuwe kans met de GP van Mexico in Mexico-Stad.

Nadien volgen nog de Grote Prijs van Brazilië op het circuit van Interlagos (11 november) en de seizoensafsluiter in Abu Dhabi (25 november).

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) eindigde op de dertiende plaats in de Verenigde Staten.