Komend weekend weet AC Milan wat te doen om na acht jaar weer Champions League te spelen: winnen van de nummer twee, Atalanta, dat net als landskampioen Inter al verzekerd is van deelname aan het kampioenenbal. Van de drie achtervolgers die strijden om de resterende twee plaatsen heeft Juventus zijn eigen lot niet in handen. Dat hangt af van de resultaten van de Milan en Napoli. Zondag liet Milan, dat lang op een onverwacht mooie tweede plaats stond, dé kans liggen om met een driepunter tegen Cagliari die CL-plaats al te bemachtigen. 'Niet bij de eerste vier eindigen zou voor ons een ontgoocheling zijn na al wat we al getoond hebben, maar geen falen', vond trainer Stefano Pioli, 'omdat we dit seizoen toch de basis gelegd hebben voor een mooie toekomst.' In de laatste wedstrijden kan en kon Milan niet meer rekenen op Zlatan Ibrahimovic, die tegen Juventus geblesseerd raakte aan de knie en zes weken onbeschikbaar is, waardoor hij ook het EK mist. Ook Mario Mandzukic, die in januari gehaald werd, was zondag nog niet helemaal fit. Alexis Saelemaekers werd dan weer bij de rust vervangen na een ondermaatse prestatie. Nochtans is de voormalige Anderlechtspeler bij Milan uitgegroeid tot een vaste waarde. Alle hoop voorin rust nu op de schouders van Ante Rebic. Achterin was doelman Gianluigi Donnarumma tegen Cagliari nog maar eens de beste. Hij stond voor de 250e keer tussen de palen bij Milan, hoewel hij nog maar 22 jaar en 2 maanden is. De club wil de doelman, die volgend seizoen eind contract is, graag langer aan zich binden maar tussen wat het kan bieden (een jaarloon van acht miljoen euro) en wat makelaar Mino Raiola eist (tien miljoen) ligt nog een aanzienlijk verschil. Dat Pioli straks aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer begint, is wel al beslist. Ongeacht de afloop komend weekend was zijn jonge Milan qua resultaten én geleverd spel dit seizoen een aangename verrassing. Na een turbulent jaar keerde de rust terug. Al was er nog even ophef toen sportdirecteur Paolo Maldini een maand geleden aangaf dat hij niets wist van de plannen van CEO Ivan Gazidis om toe te treden tot de Super League. Maldini was dan weer trots toen zijn zoon Daniel in januari in de wedstrijd tegen Juventus goed was voor 1000 keer een Maldini in de trui van de Rossoneri. Cesare Maldini, die als kapitein met Milan de eerste Europabeker won en in twaalf jaar vier keer kampioen werd met de club, was goed voor 347 matchen in de rood-zwarte trui. Paolo, die vijf Europabekers en zeven landstitels won, speelde 647 keer voor Milan. De 19-jarige Daniel maakte in zijn zesde wedstrijd de 1000 rond. Intussen is het precies tien jaar geleden dat Milan zijn laatste titel won, toen met Massimiliano Allegri als trainer. Daarna werd het nog eens tweede en derde, maar in de afgelopen zeven jaar was een vijfde plaats in 2019 het beste resultaat. In 2017 werd de club verkocht aan een Chinese overnemer, maar toen die zijn financiële verplichtingen niet nakwam, nam het Amerikaanse financieringsfonds Elliott Management de club in juli 2018 over. In 2019/20 werd Milan uitgesloten van deelname aan de Europa League omdat het niet in orde was met de Financial Fair Play. Met een zuinig beleid probeert Milan uit de financiële problemen te komen, maar het had vorig jaar nog altijd een tekort van 194 miljoen euro. Daarom zet het vooral in op jonge, talentvolle en niet al te dure voetballers zoals Saelemaekers en op de eigen jeugd, omringd door een paar ervaren rotten zoals Ibrahimovic en Mandzukic.