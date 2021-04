Geen Italiaanse clubs meer in de kwartfinales van de CL en Inter dat in de Serie A op de titel afstevent. Wat vindt succestrainer Arrigo Sacchi daarvan?

Dit interview komt uit Raimundo, het nieuwe e-magazine van Sport/Voetbalmagazine.

...

Een topspeler was de jonge Arrigo Sacchi niet. Toen zijn vader ziek werd, moest hij hem vervangen in het schoenenbedrijf van de familie, waarvoor hij Europa rondreisde. Als trainer van Parma viel hij Silvio Berlusconi op, die hem bij AC Milan carte blanche gaf, wat tot een enorme prijzenkast leidde, altijd met mooi voetbal. Vandaag geeft hij commentaar vanaf de zijlijn. Welke ploegen kunnen u vandaag bekoren? Arrigo Sacchi: 'Bayern, ook Manchester City sinds ze opnieuw pressing spelen. Guardiola belde me in november, toen het moeilijk ging. Ik wees hem op wat misliep: 'Jullie zetten geen druk meer.' Guardiola verbetert de competities waarin hij coacht omdat hij kennis en moed overbrengt, zoals mijn Milan deed. In die tijd wonnen de Italiaanse clubs ook Europabekers, de laatste tien jaar niet meer. De ploegen die in Italië het beste voetbal brengen zijn Atalanta en Milan. La Spezia zet samen met Atalanta het best druk.' In Italië moet uw Milan nu wel in de laatste rechte lijn afhaken voor de titel. Sacchi: 'Hoeveel fans van Milan zouden er voor de competitiestart voor getekend hebben om kort voor het einde tweede te staan, voor Juventus? Allemaal! Weet u wat het probleem is in het Italiaanse voetbal? In dit land hecht men alleen belang aan de resultaten, niet aan de prestaties van de ploegen. Wie wint, is goed en wie verliest, is slecht.' Antonio Conte wint. Hij is dus een goeie trainer? Sacchi: ' Conte is op de goeie weg, maar hij moet nog vechten tegen oude gewoontes. Hij is al een groot trainer, maar om bij de allergrootsten te horen moet hij nog één stap zetten: meer spelers in de aanval krijgen. In de Champions League zijn ploegen niet bang om tegen twee spitsen met twee verdedigers aan te treden. In Italië wil men zich altijd extra indekken. 'Terwijl ze in Europa vandaag totaalvoetbal brengen, blijven wij een stap achter op onze concurrenten. Voetbal is een ploegsport waar individuele acties uit voortvloeien. Wij doen het omgekeerde. Daarom heeft Juventus het nu moeilijk. Bij Juventus gaf men Maurizio Sarri, die een nieuw concept wilde bouwen, de spelers die bij Allegri pasten. Een aanpak die in Italië nog werkt, maar in Europa niet meer. 'Onthoud goed: het is makkelijker winnen met mooi voetbal dan met sluw spel. Het voetbal van vandaag vraagt elf actieve spelers die tegelijk bewegen, zowel aanvallend als verdedigend. Allemaal moeten ze zich willen opofferen. Wie nog op individuele klasse teert, geraakt niet ver meer. Gullit en Van Basten blonken uit omdat ze veel talent hadden, maar vooral omdat ze ingepast werden in een geheel waarin hun kwaliteiten naar boven konden komen. Vandaag zeggen veel trainers dat ze hun spelers centraal zetten. Maar als ze hen zomaar op het veld zetten zoals ze zijn, is dat niet zo. Ik probeerde spelers beter te maken via een spelsysteem.' Mist u het topvoetbal langs de lijn niet? Sacchi: 'Op een dag was het op. Mijn terugkeer naar Milan in 1996/97 was een fout. Ik dacht dat ik een zwaar zieke patiënt kon genezen met een aspirine. Er was geen teamspirit meer. Je moet eerst de mens zien achter de speler, dan pas de speler. Ik had moeten doen zoals bij Parma in 2001, toen ik na een overwinning geen enkele emotie meer voelde. Ik heb mijn vrouw gebeld en gezegd: 'Ik stop en kom naar huis.'' Door Andrea Schianchi en Luigi Garlando (Gazetta dello Sport)