Hoog van de toren blazen is niet besteed aan Markku Kanerva, bondscoach van Finland. 'We stellen ons kleine doelen en dan zullen de resultaten wel volgen.'

Wat betekende de EK-kwalificatie voor Finland en het Finse voetbal? Markku Kanerva: 'Allereerst betekent het dat de droom van een generatie is uitgekomen. De kwalificatie voor een groot toernooi is al decennialang het doel van het team. Ik had nooit gedacht dat ik daar deel van zou uitmaken en ik ben erg trots dat we onze droom verwezenlijken, ook al gingen verscheidene sleutelspelers in 2017 met pensioen. De ploeg won aan zelfvertrouwen en het voetbal in Finland kreeg een groter podium. We zorgden ervoor dat de Finnen geïnteresseerd geraakten in voetbal en er fier op werden.' U nam de ploeg over op een dieptepunt, in 2015. Hoe moeilijk was het om de kansen van het team te doen keren? Kanerva: 'Het begin was niet ideaal, maar soms nemen spelers nu eenmaal afscheid als international. Het was geen kansloos project, omdat ik al jaren als assistent met het nationale A-team werkte en ik de spelers dus erg goed kende. Sommigen slaagden erin een belangrijkere rol in de ploeg op te nemen. Natuurlijk lagen de verwachtingen niet hoog na 2016 en veel resultaten haalden we niet. Dat maakte het in zekere zin gemakkelijk voor de ploeg en voor mezelf om ons spel te ontwikkelen zonder veel druk. Beetje bij beetje kwamen de resultaten. Om te beginnen waren er in de Nations League al signalen dat we op de goeie weg waren. Italië was de favoriet in onze EK-kwalificatiepoule, maar dan boekten we enkele mooie overwinningen en begonnen we meer en meer in onszelf te geloven. De rest is geschiedenis. Natuurlijk moest ik enkele veranderingen doorvoeren en ik heb ook mijn eigen ideeën over hoe de ploeg zou moeten spelen. Hoeveel ik juist veranderde? Een beetje qua opstelling, enkele nieuwe spelers kwamen bij de kern en enkele andere kregen een grotere rol. Ik haalde er nieuwe stafleden bij en die hielpen enorm om de ploeg te ontwikkelen.' Bestond er zoiets als een mentale barrière voor Finland om zich te plaatsen voor een eindronde? Finland was gastland voor het WK U17 in 2003 en u kwalificeerde Finland voor het EK U19 in 2009, maar over het algemeen leefde toch bij veel mensen het idee dat Finland zich nooit ergens voor zou kunnen kwalificeren? Kanerva: 'Ja, dat klopt. Gelukkig kan niemand dat nu nog zeggen! Het heeft te maken met de kwaliteit van de nationale ploeg en de status van voetbal in Finland. Dat staat jammer genoeg niet op nummer één. Je kunt dat afmeten aan de interesse van de toeschouwers en de media.' Wat was het sleutelmoment in de kwalificaties? Uw team won aan zelfvertrouwen, maar Italië, Bosnië en Griekenland waren stevige concurrenten. Kanerva: 'Om wedstrijden te winnen moet je goed verdedigen en dat deden we. Anderzijds weten we ook wel te scoren - niet zo vaak, maar genoeg om te winnen. Er was een goeie balans tussen verdedigen en aanvallen. Daar hadden we succes mee, ook al was de uitwedstrijd in Bosnië op verdedigend vlak niet goed. Ons aanvallend spel hebben we ontwikkeld door nieuwe variaties in te voeren.' Uw doelman hield zes keer de nul in tien kwalificatiematchen. Hij is zowat de enige Finse speler die meekan in een van de vijf Europese topcompetities. Is het een bezorgdheid dat er maar weinig Finnen op het hoogste niveau spelen? Kanerva: ' Lukas Hradecky speelde een grote rol in die clean sheets, maar heel het team hielp hem. Natuurlijk zou ik graag meer spelers in de grote vijf competities hebben. Hopelijk verhoogt dat aantal in de toekomst. Als we een goed EK spelen, zal er meer interesse zijn voor onze spelers.' Teemu Pukki van Norwich heeft al veel doelpunten gemaakt voor Finland. Wat is zijn voornaamste kwaliteit naast scoren? Kanerva: 'We hebben het bij spitsen vaak over het aantal doelpunten dat ze maken. Natuurlijk is dat hun voornaamste job, maar in de nationale ploeg en bij Norwich doet Teemu veel meer dan dat. Hij verdedigt ook heel goed mee en hij is snel. Hij kan zijn loopacties in de rug van de verdediging uitstekend timen en mentaal is hij sterk. Als hij niet scoort, doet hem dat niet zoveel. Dat hebben we gemerkt bij Norwich, waar hij enkele wedstrijden na elkaar niet kon scoren. Ik wou dat ik meer van zulke spitsen had. Joel Pohjanpalo van Union Berlin is geblesseerd geweest, maar hij is nu weer fit. Fredrik Jensen kampt ook met blessures. Hij speelt voor Augsburg en maakte drie goals in de Nations League. Hij is erg belangrijk geweest als supersub. Hopelijk krijgen die jongens meer succes bij hun club zodat onze aanval niet alleen op Teemu Pukki moet leunen. Er zouden meer opties moeten zijn als hij geblesseerd geraakt.' Wat is uw inschatting van de EK-poule met België, Denemarken en Rusland? Kanerva: 'Het is een lastige groep. België is de nummer één op de FIFA-ranking en de groepsfavoriet. Denemarken heeft heel goeie spelers. Dan is er Rusland, dat het voordeel heeft in Sint-Petersburg te spelen. De steun van de supporters zal zeker in hun voordeel spelen. De meeste spelers komen uit in de Russische competitie en zijn het gewend om samen te spelen. Ze kennen elkaar goed. Je ziet dat ze goed georganiseerd zijn, er zit structuur in hun spel. Alle drie onze tegenstanders moeten Finland kloppen, ze mogen tegen ons geen punten verliezen. Wij zijn dus eigenlijk de underdog. Die rol ligt ons. Maar we hebben zeker kansen om punten te pakken, zelfs vijf, en zo door de poulefase te geraken.' Is er een bepaalde wedstrijd waarop u mikt om te zeggen: die moeten we winnen? Kanerva: 'Ja, zeker! Voor alle ploegen is de eerste wedstrijd belangrijk. Niemand wil die eerste match verliezen want dan sta je meteen drie punten achter op je concurrent. Op grote toernooien lijkt elke ploeg voorzichtig te zijn in de eerste match. Maar voor ons zijn alle drie de wedstrijden levensbelangrijk.' Wat FIFA-ranking en historiek betreft zijn de drie tegenstanders allemaal beter dan Finland. Betekent dat dat u de zaken wat meer defensief gaat aanpakken? Kanerva: 'Dat hangt af van het team waartegen we spelen. Er zijn op papier inderdaad betere ploegen dan wij, maar we moeten elke wedstrijd met een bepaald spelplan aanpakken en in rekening nemen hoe onze tegenstander speelt. Er zijn bijvoorbeeld weinig landen die veel balbezit hebben tegen België - tegen Spanje of Portugal evenmin trouwens. Dat is de realiteit. Maar toch willen we hen aanvallend pijn doen en tegelijk zo goed mogelijk verdedigen, want zij zijn aanvallend erg gevaarlijk. Idem voor de Deense en de Russische ploeg. Ik leg andere klemtonen in de verdediging en de aanval naargelang de tegenstander.' Over het algemeen kiest u voor een 4-4-2 of switcht u naar een vijfmansverdediging. Hoe zou u uw tactisch concept en uw algemene spelfilosofie omschrijven? Kanerva: 'We moeten heel efficiënt zijn wanneer we verdedigen en wanneer we aanvallen. Dat betekent dat als we verdedigen de jongens moeten weten hoe en waar ze de bal kunnen veroveren. Omschakeling is erg belangrijk in het moderne voetbal. Wat doen we als we de bal veroveren? Wanneer kiezen we voor de aanval? De spelers moeten weten waar ze moeten lopen, hoe ze de ruimte kunnen benutten, hoe ze kunnen infiltreren... Dat zijn belangrijke details die ik met hen moet doornemen. Ik heb bepaalde principes over hoe we moeten spelen. Een van onze wapens zijn de omschakelingsposities van waaruit we hebben kunnen scoren. Dat komt door de spelers die we hebben - Teemu Pukki is bijvoorbeeld een goeie counterspeler. Verdedigend hebben we inderdaad verschillende systemen. Soms hebben we twee centrale verdedigers, soms drie. We moeten heel flexibel zijn. Afhankelijk van de tegenstander of de wedstrijdsituatie moeten we klaar zijn om onze opstelling te veranderen of, indien nodig, zelfs de rol van de spelers.' Finland heeft nog nooit een eindronde gespeeld. Hoe kunt u het gebrek aan toernooi-ervaring compenseren? Kanerva: 'Goeie vraag. In 2009 coachte ik de nationale U21, die zich voor het eerst in de geschiedenis plaatste voor het EK, en er zijn nog spelers bij van dat toernooi. Ik weet dus wat een eindronde is. natuurlijk zijn er enorme verschillen tussen een U21-toernooi en een toernooi voor A-ploegen. Het is een nieuwe ervaring, maar in feite is het een kwestie van één wedstrijd. Natuurlijk zijn er drie wedstrijden in een toernooi, maar als je kijkt naar de interlandbreaks tegenwoordig: dat zijn drie wedstrijden in een week. Nu zijn het drie matchen in tien dagen. Veel verschil maakt dat niet. Er is veel meer media-aandacht en er is veel meer te doen, maar voor de rest is het niet zo verschillend. We hebben ons ook voorbereid op de WK-kwalificaties. Dat is min of meer hetzelfde: we zijn tien dagen samen en spelen drie wedstrijden. Dat is nuttig geweest om het EK voor te bereiden. We moeten goed nadenken over hoe en wat we trainen, hoe we ons op elke match voorbereiden, hoe we spelers kunnen recupereren van de ene match naar de andere, enzovoort.' Tot slot: wat is de ambitie van Finland op het EK? Kanerva: 'De mensen hier zeggen natuurlijk dat Finland zich moet plaatsen voor de achtste finales. We moeten onszelf een of ander klein doel stellen en als we die kleine doelstellingen halen, kunnen we het grote doel bereiken, namelijk de groepsfase overleven. Als we meteen zeggen: laten we proberen door de groepsfase te geraken, dan is dat misschien wat hooggegrepen. Laten we het wedstrijd per wedstrijd aanpakken. En in elke wedstrijd hebben we ook enkele doelen. Als we daarop focussen en we halen die, dan kunnen we ons afvragen: hebben we gewonnen of niet? Hebben we iets bereikt? En dat zou dan een belangrijke basis vormen voor onze wedstrijden, dat we dus niet alleen focussen op de resultaten. Natuurlijk zijn er punten te verdienen en we willen matchen winnen, maar mentaal is het belangrijk voor de spelers om de kleinere doelen ook te zien, door te focussen op wat ze moeten doen in bepaalde situaties op het veld. De resultaten zullen dan wel volgen.' Door Samindra Kunti