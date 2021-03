Ciro Immobile, winnaar van de Europese Gouden Schoen, wil ook bij de nationale ploeg vaker aan het kanon staan.

Je was pas de derde Italiaan die de Europese Gouden Schoen won, na Luca Toni en Francesco Totti. Na een Romanista mocht een Laziospeler niet ontbreken, toch? Ciro Immobile: 'Dat waren wel allebei wereldkampioenen en fantastische spelers. Het maakt me trots dat ik in hun voetsporen mag treden.' Op je zeventiende trok je van je familie in het zuiden, in Torre Annunziata bij Napels, naar Turijn voor je opleiding bij Juventus. Hoe zwaar was dat? Immobile: 'Het was een radicale overgang tussen twee volledig verschillende werelden. Ik droomde om het te maken in de Serie A. Om daarin te slagen, moet je je veel opofferingen getroosten. Ik heb heel hard gewerkt. Ik weet dat veel jonge talenten dezelfde droom hebben maar het nu in deze omstandigheden erg moeilijk hebben. Mijn raad is: bijt op je tanden en geef niet op. Iedereen heeft een kans om zijn droom waar te maken.' Klopt het dat je moeder zich na een moeilijk moment naar Turijn haastte om op je in te praten? Immobile: 'Dat was op mijn verjaardag. Ze zei: "Wat zit je hier nog in Turijn te doen? Kom terug naar huis." Ik ben haar toen niet gevolgd, anders zat ik hier vandaag niet.' Voorheen voetbalde je voor acht verschillende clubs in acht jaar tijd, nu zit je al sinds 2016 bij Lazio. Hoe ben je ineens zo honkvast geworden? Immobile: 'Omdat we het met het hele gezin naar onze zin hebben in Rome. En met onze trainer Simone Inzaghi bouwen we stap voor stap een goed sportief project uit, waar nog rek in zit.' Bij Lazio stapte je in de voetsporen van nog zo'n legendarische doelpuntenmaker, Miroslav Klose. Immobile: 'Dat was niet makkelijk, want Miro was een idool hier, zoals bij Dortmund waar ik na Robert Lewandowski kwam. Zulke uitzonderlijke spelers kan je niet vervangen, je kan enkel proberen je eigen weg naar succes te vinden.' Je bent interessante trainersprofielen tegen gekomen. Wat heb je bijvoorbeeld van Jürgen Klopp geleerd? Immobile: 'Fightingspirit. De overtuiging om voor elke bal te vechten bracht hij met zijn ogen op je over wanneer hij met je sprak. Heel indrukwekkend.' En van Thomas Tuchel? Immobile: 'Hij had erg veel oog voor detail, waarmee hij op een Italiaanse coach leek.' En van Zdenek Zeman? Immobile: 'Het eindeloze mantra: aanvallen-aanvallen-aanvallen. Het leverde me mijn eerste prijs op, topschutter in de Serie B in 2011/12 met Pescara, in een team met ook Lorenzo Insigne en Marco Verratti. ' Vandaag is Roberto Mancini Italiaans bondscoach. Voor hij kwam, misten jullie na barrages tegen Zweden een WK-deelname. Immobile: 'Dat was een van de moeilijkste periodes in mijn loopbaan. Zoals zo vaak in het leven leer je van tegenslagen het meest. Sinds 2018 gaat het met ons dankzij Mancini fantastisch. De resultaten spreken voor zich.' Wat vind je van de nieuwe generatie jonge internationals? Immobile: 'We hebben een erg sterk team met veel jong talent. Die jongens verdienen hun selectie.' Volstaat dat al voor het komende EK deze zomer? Immobile: 'We zijn er klaar voor. En dat de groepsfases hier in Rome doorgaan, stimuleert ons nog meer.' Jij scoorde slechts tien keer in 42 matchen met de nationale ploeg. Vind je dat niet wat weinig? Immobile: 'Blijkbaar maakte ik zoveel goals in clubverband dat mijn kruit verschoten was met de Azzurri. Dat gemiddelde moet dringend omhoog.' Wat is je volgende ambitie naast het EK? Immobile: 'Nog eens Europees topschutter worden.' Door Nicola Berardino en Cees van Cuilenborg (Gazzetta dello Sport)