Dayot Upamecano verhuist voor 42,5 miljoen euro van RB Leipzig naar Bayern München. Hij is de volgende grote naam die Bayern wegplukt bij de concurrentie

Dit artikel komt uit het nieuwe magazine Raimundo. Lees hier de volledige editie.

...

Na 104 Bundesligaduels en 4 goals voor RB Leipzig komt Dayot Upamecano (22) met veel vertrouwen aan de aftrap van de topper thuis tegen kampioen Bayern München. De drievoudige Frans international kan in de Red Bull Arena nogmaals aantonen waarom Hasan Salihamidzic eind januari bij Sky Sports vertelde dat Bayern snel met hem tot een overeenkomst wilde komen. 'We hadden al een constructief gesprek met Dayot en zijn zaakwaarnemer', vertelde de sportief directeur van de Beierse grootmacht. Nog geen veertien dagen later volgde wat algemeen verwacht werd: voor de neus van Chelsea en Liverpool haalde Bayern München de centrale verdediger, die nog onder contract lag tot 2023 maar kon vertrekken voor een (min of meer) gelimiteerd transferbedrag, weg uit Leipzig. Op die manier toverde het team van coach Hansi Flick een beproefd recept uit de hoed, iets wat ze vooraf vooral deden bij Borussia Dortmund: bij de grootste titelconcurrenten de beste spelers weghalen, zodat ze sportief minder wapens - of vleugels in het geval van RB Leipzig - in handen hebben voor een spannend kampioenschap.Met de komst van Upamecano speelt Bayern in op het transfervrije vertrek van David Alaba, die door zijn snelheid en zuivere balbehandeling succesvol werd omgevormd van linksback tot centrale verdediger. 'Dayot zal de komende jaren een heel belangrijke speler worden voor ons', zo klinkt het overtuigend bij Salihamidzic. Upamecano, die in München een ferme kolonie landgenoten vervoegt - Benjamin Pavard, Tanguy Kouassi, Kingsley Coman, Lucas Hernández, Corentin Tolisso en misschien ook huurling Bouna Sarr - moet met zijn duelkracht ook het probleem centraal achterin oplossen. Jérôme Boateng is einde contract en in afwachting van de definitieve ontbolstering van Kouassi, de afgelopen maanden geplaagd door aanhoudende spierblessures, bleef enkel nog Niklas Süle over. De jonge Fransman, die in januari 2017 naar Leipzig kwam na twee jaar RB Salzburg, wordt beschouwd als één van de meest complete centrale verdedigers in Europa: explosief, krachtig, sterk in de een-tegen-eenduels, en ondanks zijn nog jonge leeftijd al voldoende ervaring, ook in Europese wedstrijden. Hij speelde immers al meer dan 30 wedstrijden in Europese bekercompetities. 'Dit is nog maar het begin van iets moois', verklaarde de 1,86 meter grote defensieve kracht recent in France Football. Upamecano groeide samen met zijn vier zussen op in de Madeleinewijk van Evreux, waar ook de roots van Ousmane Dembélé (FC Barcelona) liggen. Door zijn mama, die marktkraamster was, te helpen op zondag overwon hij zijn stotteren.In 2015 had hij al naar Beieren kunnen verhuizen. Toen stuurde Bayern München een delegatie met een privéjet naar Valenciennes, waar Upamecano voor het eerst zijn atletisch vermogen uitgebreid toonde. Een nobel streven, maar het was buiten de overtuigingskracht van de Duitse coach Peter Zeidler gerekend, die RB Salzburg 2,2 miljoen euro liet ophoesten voor de groeibriljant. In Leipzig zorgde Julian Nagelsmann er vervolgens voor dat de scherpe kantjes van de diamant werden geslepen en Upamecano uitgroeide tot een absolute sterkhouder. 'Ik ben niet verlegen, maar rustig', wil de vroeger dyslectische Upamecano graag een misverstand de wereld uit helpen. 'Ik neem graag mijn tijd, observeer, houd afstand, kijk wat er gebeurt, denk na en luister. Ik ben dus vooral bedachtzaam. Liever luister ik vooraleer ik praat.'