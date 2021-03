De 'nieuwe Iker Casillas' is nog niet opgestaan bij Spanje. Bondscoach Luis Enrique weigert dan ook te spreken van een hiërarchie bij zijn doelmannen.

Un bombazo! Een bom. Zo werd de selectie van Robert Sánchez (23) in Spanje genoemd. Veel Spaanse journalisten moesten even zijn naam googelen om erachter te komen dat hij de eerste doelman van Brighton is. Titularis in de Premier League dus. Sánchez verliet Spanje al op zijn zestien jaar voor de Engelse badplaats. Aangezien hij al meer dan vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk actief is, komt de keeper in aanmerking voor een Brits paspoort. Het gerucht ging dat er interesse was van de Engelse nationale ploeg. Mogelijk wilde bondscoach Luis Enrique het risico niet lopen om een goeie doelman door zijn vingers te laten glippen. De aanwezigheid van Sánchez betekent dat Kepa Arrizabalaga thuis moet blijven. De 26-jarige Bask is al een tijdje tweede keuze bij Chelsea na Édouard Mendy en lijkt het ook enigszins verkorven te hebben bij de Spaanse bondscoach. De twee andere doelmannen in de selectie van Enrique zijn David de Gea (30, Manchester United) en Unai Simón (23, Athletic Bilbao). De Spaanse media gaan ervan uit dat De Gea de nummer één is, maar de bondscoach zelf weigert van een hiërarchie te spreken. Hij blijft herhalen dat ze alle drie in aanmerking komen voor een basisplaats. Niet zomaar een riedeltje, zo demonstreerde hij tijdens de laatste interlandperiode in november vorig jaar. Voor de oefenwedstrijd tegen Nederland (1-1) en de Nations Leaguematchen tegen Zwitserland (1-1) en Duitsland (de beruchte 6-0) posteerde hij Simón onder de lat. De jonge Bask deed het in die drie duels uitstekend. En ook deze week nog was Simón de nummer 1 van Enrique bij de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (1-1).In Bilbao wordt al gefluisterd dat Simón 'de nieuwe Iribar' is. José Ángel Iribar, een clubicoon van Athletic Bilbao, is zonder twijfel een van de beste doelmannen die Spanje ooit gekend heeft. Hij wordt vaak in één adem genoemd met Ricardo Zamora, Luis Miguel Arconada en Iker Casillas. San Iker maakte zich onsterfelijk met zijn beenveeg op het schot van Arjen Robben tijdens de finale van het WK 2010 in Zuid-Afrika. Zowel voor Luis Aragonés als voor Vicente Del Bosque was Casillas de onbetwiste nummer één in doel. De Spaanse voetbalbond heeft zijn verjaardag, 20 mei, zelfs uitgeroepen tot 'dag van de doelman'. Sinds Casillas' afscheid van La Roja in 2016 is er nog geen keeper opgestaan die in zijn voetsporen is kunnen treden. David de Gea werd lang beschouwd als de kroonprins die de troon van San Iker zou bestijgen, maar de intussen 30-jarige Madrileen kon de verwachtingen niet inlossen. In Engeland krijgt hij vaak de wind van voren. Roy Keane, nu analist, is geen fan van De Gea, die volgens hem soms 'onaanvaardbare fouten' maakt. Paul Scholes, nog een oud-Unitedmiddenvelder die nu door het leven gaat als pundit, vindt dat De Gea 'geen held is in het uitkomen'. Pleitbezorgers van de Spanjaard voeren aan dat hij de afgelopen seizoenen evenmin geholpen werd door een gammele verdediging. Hoe dan ook, de meningen over hem zijn verdeeld. Met de 24-jarige Dean Henderson, een groot Engels talent dat bij Manchester United op de bank zit te popelen, wordt de druk op De Gea groter. Ondanks het feit dat Spanje geen onbetwistbare nummer één in doel heeft, is het al van op het WK 2018 geleden dat La Roja meer dan één doelpunt in een match incasseerde. Tegen Marokko werd het toen in de poulefase 2-2. Sterker nog, sinds de uitschakeling door Rusland op het WK is Spanje al twintig wedstrijden ongeslagen en boekte het elf clean sheets. Alleen Italië kan betere cijfers voorleggen. Zo zie je maar: geen hiërarchie bij de doelmannen lijkt op het eerste zicht een nadeel, maar misschien blijkt het juist een voordeel te zijn...