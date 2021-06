Maandag spelen de Rode Duivels tegen Finland. Een man waar ze zeker voor moeten opletten, is Glen Kamara. Een kennismaking.

'Het is Robin van Persie', stotterde de op dat moment 16-jarige Glen Kamara toen hij in 2012 zijn eerste contract voor Arsenal ging tekenen. Zijn droom om topvoetbal te spelen, en dan misschien nog voor zijn favoriete club, leek uit te komen.

'Het is Robin van Persie', stotterde de op dat moment 16-jarige Glen Kamara toen hij in 2012 zijn eerste contract voor Arsenal ging tekenen. Zijn droom om topvoetbal te spelen, en dan misschien nog voor zijn favoriete club, leek uit te komen. De ouders van Kamara vluchtten in het begin van de jaren 90 voor de burgeroorlog in Sierra Leone naar Finland. In 1995 werd hun zoon Glen geboren in Tampere, de op één na grootste Finse stad. Na een verhuis groeide Glen op in het kleinere Espoo. Als enige zwarte speler begon hij op zijn zevende te voetballen bij het lokale clubje Olarin Tarmo. 'Hij was een verlegen kind, maar op het veld was hij in zijn sas', herinnerde zijn eerste coach Teemu Vihervirta zich in The Athletic. Kamara stak sportief met kop en schouders boven zijn ploeggenoten uit. Hij was zelfs een stuk beter dan veel oudere spelers. Southend United, een ploeg op het vierde niveau in Engeland, leerde hem via een contactpersoon kennen. 'Ik liet hem meteen meedoen in een oefenwedstrijd', zegt toenmalig trainer Ricky Duncan. 'Het was te gemakkelijk voor hem. Zijn baltoets, het positiespel en hoe hij telkens tijd won voor zichzelf, maakten het verschil.'De club liet hem onmiddellijk een scholierencontract tekenen en zo vervulde Glenny ook de droom van zijn moeder om in Londen te kunnen wonen. Als kind supporterde hij voor Arsenal en stileerde hij zijn speelwijze ook naar het Wengerball waarmee de Noord-Londense club successen behaalde begin deze eeuw. Southend speelde geregeld oefenwedstrijden tegen de Gunners. 'Hij paste gewoon perfect in hun speelstijl', vond Duncan. Ook Liam Brady, toenmalig hoofd van Hale End , de jeugdopleiding van Arsenal, merkte dat op: 'Hij was minstens even goed als onze spelers, dus moest ik de kans wagen.' De periode bij de club van zijn dromen verliep echter niet zoals gehoopt. Speelkansen bleven uit en in januari 2016 werd hij voor een half seizoen weer verhuurd aan Southend, waarna hij het volgende seizoen een halfjaar bij Colchester United in de Engelse League Two speelde. In 2015 werd hij al eens opgeroepen voor de Finse nationale ploeg, maar zijn debuut kwam er pas in 2017, toen hij de overstap maakte naar het Schotse Dundee United. Makelaarsbureau OYS Sports Management had wel drie weken tijd nodig om Kamara ervan te overtuigen dat een overstap naar Schotland zijn carrière nieuw leven in kon blazen. Via het kantoor leerde trainer Neil McCann Kamara kennen. 'Ik vroeg naar een middenvelder en ze stelden me Glen voor. Na tien minuten trainen wist ik al dat we hem een contract moesten aanbieden.' Dundee vermeed de degradatieplay-offs met zes punten voorsprong en daar was Kamara een belangrijk onderdeel van. 'Hij is geen imposante verschijning, maar is wel van staal gemaakt en kan goed onder druk uitvoetballen', beschrijft McCann hem. Hij werd speler van het jaar voor de club en werd na anderhalf seizoen al opgepikt door het Rangers FC van Steven Gerrard. 'Daar moest ik geen twee keer over nadenken. Alles gaat natuurlijk bij hem', complimenteerde de Engelsman zijn nieuwe aanwinst. Aangezien het contract van de Fin afliep, kon hij opnieuw transfervrij vertrekken. Gerrard wilde hem al onmiddellijk in januari hebben, dus betaalden de Rangers een som van amper 55.000 pond om hem naar het Ibrox Stadium te krijgen. Sindsdien is hij een onbetwiste basisspelers voor The Gers, waarmee hij recent de 55e landstitel uit de clubgeschiedenis won, en is hij een vaste pion op het middenveld van Finland. 'Ik ben ervan overtuigd dat hij het nog verder kan schoppen dan Rangers FC', vindt ex-ploeggenoot Roarie Deacon.