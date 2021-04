In 2015 zat Dominic Calvert-Lewin nog te ploeteren in het Engelse non-league football. Nu kan hij Everton aan een Europees ticket helpen en staat hij op het punt om naar het EK te gaan.

Dominic Calvert-Lewin is even van de wereld nadat hij in botsing is gekomen met de elleboog van een verdediger van Hyde United. Alex McQuade had voor de aftrap vernomen dat de 17-jarige Lewin zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau zou spelen met Stalybridge en hij wil de debutant welkom heten in de National League North, de zesde divisie in Engeland. De derby tussen Hyde United en Stalybridge Celtic, een clubje in de oostelijke periferie van Manchester, is nog maar halfweg en terwijl het bloed uit zijn hoofdwonde gutst hoopt Calvert-Lewin dat zijn nachtmerrie bijna voorbij is.

...

Dominic Calvert-Lewin is even van de wereld nadat hij in botsing is gekomen met de elleboog van een verdediger van Hyde United. Alex McQuade had voor de aftrap vernomen dat de 17-jarige Lewin zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau zou spelen met Stalybridge en hij wil de debutant welkom heten in de National League North, de zesde divisie in Engeland. De derby tussen Hyde United en Stalybridge Celtic, een clubje in de oostelijke periferie van Manchester, is nog maar halfweg en terwijl het bloed uit zijn hoofdwonde gutst hoopt Calvert-Lewin dat zijn nachtmerrie bijna voorbij is. Met een verslagen blik en een gekloven wenkbrauw zoekt hij oogcontact met de bank in de hoop dat ze hem zullen wisselen, maar de kinesist brengt hem uiteindelijk op andere gedachten. De tiener beseft dat het not done is om op Boxing Day, de belangrijkste voetbalafspraak in het Verenigd Koninkrijk, én in de Tameside derby zijn ploegmaats in de steek te laten. Tijdens de rust wordt het oog van de tiener opgelapt en met twee doelpunten ligt hij aan de basis van de 4-2 overwinning van Stalybridge Celtic. Enkele dagen later, op Nieuwjaarsdag, eindigt de terugwedstrijd tussen de twee rivalen op 7-1 dankzij twee doelpunten van Calvert-Lewin. Achteraf beweren sommige supporters die al een halve eeuw het stadionnetje Bower Fold bezoeken dat het de beste wedstrijd is die ze ooit gezien hebben. En de huurling van Sheffield United is hun nieuwe held. In de loop van februari 2015 wordt de Engelsman teruggeroepen naar Bramall Lane en na een nieuwe uitleenbeurt aan Northampton Town wordt de geboren Sheffielder in de zomer van 2016 voor minder dan een miljoen euro verkocht aan Everton. Een koopje. Tijdens zijn eerst seizoen bij Everton komt hij onder Ronald Koeman slechts elf keer in actie en bij Sam Allardyce en Marco Silva slaagt hij er niet in om zich te laten benoemen tot onbetwiste titularis. Het is pas vanaf het interimschap van Duncan Ferguson in de winter van vorig seizoen dat de twintiger de aanvalsleider wordt van de Toffees. Carlo Ancelotti doet de rest. 'Ik heb Dominic gevraagd om dichter tegen het doel van de tegenstander te voetballen en te proberen om in een tijd af te werken zoals Filippo Inzaghi. Hij heeft geluisterd, maar hij moest toch even op YouTube beelden van Inzaghi bekijken.' Bij de start van het seizoen kan niemand Calvert-Lewin bijhouden. Hij scoort twee hattricks na elkaar en evenaart daarmee een clubrecord dat 90 jaar op naam stond van de legendarische Dixie Dean. Op 8 oktober gaat voor Calvert-Lewin een jongensdroom in vervulling als hij van bondscoach Gareth Southgate zijn eerste cap krijgt tegen San Marino.'Bambi on ice you said? Bambi founds his skates.' Het zijn de woorden van papa Karlda Lewin op Facebook na de eerste internationale goal van zijn zoon tegen de dwergstaat. De bijnaam Bambi verwijst naar de periode waarin Calvert-Lewin zich geen raad weet met zijn ledematen. Hij kreeg op zijn 15e een serieuze groeischeut en daardoor groeiden zijn benen sneller dan de rest van zijn lichaam. Gevolg: hij liep een stressfactuur op in de onderrug, had last van groeipijnen en werd geveld door Osgood-Schlatter (ziekte waarbij een zeer gevoelige bobbel ontstaat op het scheenbeen net onder de knie). Hoewel hij de laatste weken in een dipje zit, scoorde Calvert-Lewin al 14 keer in de Premier League. Als hij zijn killerinstinct terugvindt, zal niemand hem zijn ticket voor het EK afnemen.