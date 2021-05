Borussia Dortmund staat op 13 mei voor de tiende keer in zijn geschiedenis in de finale van de Duitse beker. Het jaagt, tegen RB Leipzig, op een vijfde cup.

Wir fahren nach Berlin. Het is een slogan die binnen de Duitse voetbalwereld op het einde van iedere seizoen wordt bovengehaald. Dan staat de bekerfinale geprogrammeerd en die gaat sinds jaar en dag door in het Olympisch Stadion van Berlijn. Nu in een kil decor, maar normaal in een volgelopen voetbaltempel, voor 75.000 toeschouwers. De bekerfinale spreekt in Duitsland erg tot de verbeelding. Toen in 2012 Borussia Dortmund, net kampioen geworden, en Bayern München tegen elkaar uitkwamen, waren er meer dan 700.000 kaarten aangevraagd. Het was een clash tussen twee giganten, das Spiel der Spiele, zoals de Duitse pers dat met de nodige bombarie noemde. Bayern kon er moeilijk mee leven dat Dortmund de macht had overgenomen en toonde zich in de aanloop naar deze match langs zijn kleinste kant. De toenmalige voorzitter Uli Hoeness zette de budgettaire verschillende tussen de beide clubs in de verf en nog vreemder was het optreden van Jupp Heynckes op de persconferentie, de dag voor de wedstrijd. Aan de trainer van Bayern werd gevraagd wat hij over Jürgen Klopp dacht, de succescoach van Borussia. Heynckes zweeg even en antwoordde dan met een dedain dat absoluut niet bij hem past: 'Ik heb Klopp langs de zijlijn aandachtig bestudeerd. En ik moet zeggen: als hij loopt, merk ik dat zijn startsnelheid behoorlijk indrukwekkend is. En zijn sprongkracht mag er ook zijn.' Hier en daar werd er wat gegniffeld, maar de uitspraak van Heynckes was tekenend voor de gemoedstoestand bij de Duitse recordkampioen. In de bekerfinale, zo klonk het toen, moest er orde op zaken worden gesteld. In deze wat grimmige sfeer werd er naar de finale toegeleefd. De ambiance in het stadion was indrukwekkend, met aan de ene kant een geel-zwart gordijn van Borussia-fans en aan de andere zijde het rood en wit van de Bayern-aanhang. Na 90 minuten stond er voor Bayern een beschamende 5-2-nederlaag op het scorebord. Achteraf werd de instelling van het elftal gehekeld.Maar het deed geen afbreuk aan de verdienste van Borussia Dortmund. Jürgen Klopp had zich bediend van zijn favoriete wapen: de tegenstander geen millimeter ruimte geven, het vleugelspel ontgrendelen, pressing spelen en bij balbezit razendsnel omschakelen. Het maakte Bayern radeloos. Vooral ook omdat er vooraan bij Dortmund een spits stond die drie kansen kreeg en ze alle drie ijskoud benutte. Dat was Robert Lewandowski. Met de dubbel leek Borussia voor een gouden toekomst te staan. Maar de machtspositie van Bayern München kon niet gebroken worden. Integendeel: de kloof tussen beide clubs groeide. Zoals nu ook uit de ranglijst blijkt: de achterstand van Borussia op de rivaal bedraagt zestien punten. En de voorbije jaren, 2014 en 2016, kwam het nog twee keer tot een bekerfinale tussen beide clubs. Die werd telkens gewonnen door Bayern, dat het ook in 2013 haalde in een Duitse finale van de Champions League. Borussia Dortmund is aan een turbulent seizoen bezig, maar het blijft ook zonder publiek een unieke vereniging, een heiligdom voor de supporters. Het brengt troost in donkere dagen in een regio die door een hoog werkloosheidspercentage wordt getroffen. In tegenstelling tot Bayern München heeft Borussia in heel het land eigenlijk weinig tegenstanders. Het heeft zich qua grandeur nooit met Bayern willen meten, het reageert niet als er vanuit de Beierse hoofdstad wat verbale prikken worden uitgedeeld. Ook in de bekerfinale zal de sympathie eerder naar Borussia uitgaan dan naar RB Leipzig. Mensen uit Dortmund zijn trots fan te zijn van een klassieke en traditierijke club en verachten RB Leipzig als een kunstmatig project van investeerders. Terwijl Borussia in de loop van zijn geschiedenis een merkidentiteit opbouwde. Het wil zoveel mogelijk mensen raken op een intense manier. Het zou in heel Duitsland vijf miljoen fans hebben. Maar ook het beursgenoteerde Borussia Dortmund ontsnapt niet aan de gevolgen van de coronapandemie. Het boekte tussen juli en december 2020 een verlies van 26,3 miljoen euro. Dat is minder dan de 70 tot 75 miljoen die was gecalculeerd. Borussia wil niettemin niets van zijn sportieve slagkracht inboeten. Het blijft economisch sterk omdat het leerde uit het verleden en nu een koers van voorzichtigheid vaart. De club flirtte in 2005 met het bankroet en die periode blijft als een spookbeeld verder leven. Borussia wil zich voor de Champions League kwalificeren en de beker weer naar Dortmund halen. En het denkt er vooral niet aan goalgetter Erling Haaland te laten vertrekken. De Noor wordt door alle Europese topclubs begeerd en ligt onder contract bij Mino Raiola, de machtigste spelersmakelaar ter wereld. Maar CEO Hans-Joachim Watzke heeft laten weten dat Haaland ook volgend seizoen in Dortmund speelt. Het contract van de 20-jarige spits loopt tot medio 2024, met een opstapclausule in 2022. Dan mag hij vertrekken voor 100 miljoen euro, vijf keer meer dan de som die Borussia vorige zomer aan RB Salzburg betaalde. Intussen wordt het doen en laten van Haaland door de media op de voet gevolgd. Zelfs dat hij, geblesseerd op de tribune, tijdens de halve finale voor de beker tegen Holstein Kiel bij ieder doelpunt de vuisten balde en na het eindsignaal opsprong, was groot nieuws. Over zijn toekomst praat de Noor niet. Van Watzke is het bekend dat hij zijn zin doordrijft, zoals bijvoorbeeld in 2013 bleek toen hij Robert Lewandowski nog een jaar in Dortmund hield, hoewel die op het einde van dat seizoen transfervrij kon vertrekken. Alleen had die niet Mino Raiola als makelaar. Borussia Dortmund begon moeizaam aan het seizoen en stuurde in december de Zwitserse trainer Lucien Favre door. Diens assistent Edin Terzic werd als interim-coach aangesteld. Aanvankelijk kon hij het roer niet omgooien, maar de laatste weken speelt de ploeg beter en vooral stabieler. Borussia staat in de Bundesliga op dit moment op de vijfde plaats, op één punt van nummer vier Eintracht Frankfurt. Een vierde plaats geeft recht op een ticket voor de Champions League. Borussia speelt zaterdag thuis tegen de nummer twee, RB Leipzig. Dat wordt een première voor de bekerfinale, vijf dagen later. Voor de toekomst heeft Borussia Dortmund de lijnen al uitgetekend. Sportief manager Michael Zorc zou oorspronkelijk op het eind van dit seizoen stoppen maar Zorc, al sinds 1998 aan de club verbonden, blijft nog tot medio 2022. De nieuwe trainer, Marco Rose, werd al twee maanden geleden gecontracteerd. Rose, op dit moment aan de slag bij Borussia Mönchengladbach, is de zevende trainer die het bij Borussia Dortmund gaat proberen nadat Jürgen Klopp in 2015 vertrok. Marco Rose weet dat hij bij een moeilijke club zal terechtkomen. Dortmund is economisch gezond en buigt op een solide structuur, maar de club is met zijn trainer na het tijdperk Jürgen Klopp nooit onverdeeld gelukkig geweest. Eerst was er Thomas Tuchel, een van de meest begaafde trainers van de jonge generatie, die overhoop lag met de clubleiding en met sterke man Hans-Joachim Watzke. Dan kwam de Nederlander Peter Bosz, die op het veld het risico niet schuwde maar constateerde dat niet alle spelers in zijn ideeën meegingen. Vervolgens was er een kort intermezzo met de Oostenrijker Peter Stöger, die de ploeg niet aan het voetballen kreeg. Dan kwam Lucien Favre, die uiteindelijk ook nooit het vertrouwen van de clubleiding kon afdwingen, wat niet tot een klimaat van stabiliteit leidde. Toen de Zwitser dan nog eens zei dat de kwaliteit van de huidige kern werd overschat, gooide hij in wezen zijn eigen ruiten in. Nochtans was Borussia tijdens het seizoen 2018/19 onder Favre herfstkampioen geworden en pakte het uit met attractief combinatievoetbal. Het zal voor Marco Rose niet gemakkelijk zijn om zijn stempel te drukken en in de ploeg weer een prestatiecultuur te brengen. Rose geldt als een trainer met veel sociale vaardigheden en een groot empathisch vermogen. Hij krijgt spelers gemakkelijk mee in zijn verhaal. Voor zijn werk bij Mönchengladbach kreeg hij zelfs lof van Pep Guardiola, dit na de wedstijd voor de Champions League tegen Manchester City. De Spanjaard loofde het moedige spel van Borussia Mönchengladbach en zei dat in de ploeg duidelijk de hand zit van een goeie trainer. Overtuigingskracht heeft Marco Rose in ieder geval. Dat zal zeker in Dortmund nodig zijn. Want ook al brengt de bekerfinale licht in de duisternis en gaat het de laatste weken beter, in te veel wedstrijden ontbrak de mentale kracht die vroeger een van de handelsmerken was van geel-zwart. De voetballers pasten als het ware in de mentaliteit van de streek. Borussia voerde in het begin van het seizoen een verjonging door en tegenwoordig zijn het de jongeren die de ervaren spelers mee op sleeptouw nemen. Ook al omdat aanvoerder Marco Reus dit seizoen vaak werd geremd door blessures en veel van zijn glans heeft verloren. Soms is er nog een geniale voorzet, maar aan werkkracht op het veld heeft hij ingeboet. En zonder beweging gaat het niet bij Borussia. Ook Robert Lewandowski liet zich in zijn periode in het Ruhrgebied in iedere match weer tot in het eigen strafschopgebied afzakken om mee verdedigende arbeid te verrichten. Los van het feit of Borussia Dortmund nu al dan niet de beker pakt, dit seizoen zal de club zo gauw mogelijk willen vergeten. Straks moet er aan een nieuw tijdperk worden begonnen en dient de kloof met Bayern opnieuw gedicht te worden. Met veel jong geweld, met een fris en energiek elftal met Erling Haaland. En geleid door Hans-Joachim Watzke, de CEO die na zijn komst, in 2005, de club saneerde en een nieuwe manier van denken installeerde: Borussia Dortmund geeft alleen dat geld uit dat het verdient. Ook de 61-jarige Watzke zou het medio 2022 voor bekeken houden. Maar hij heeft inmiddels zijn contract tot 2025 verlengd.