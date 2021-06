Met Carlo Ancelotti heeft Real Madrid een 'nieuwe' trainer. De vraag is of hij de juiste man op de juiste plaats is.

Niet Massimiliano Allegri (die bij Juventus tekende), niet Mauricio Pochettino (die niet weg mocht bij PSG), niet Antonio Conte (die té veeleisend is), maar Carlo Ancelotti wordt de nieuwe trainer van Real Madrid. Een verrassing, want velen dachten dat er na good old Zinédine Zidane een nieuwe bezem nodig was om de kleedkamer eens uit te vegen. In plaats van een frisse wind komt er dus een oude bekende, misschien wel een té oude bekende. Ancelotti, intussen bijna 62 jaar, heeft geen enkele prijs meer gewonnen sinds hij in 2017 met Bayern München de Duitse titel won. En bij Real Madrid draait het nu net alléén daarom: winnen. Die cultuur zit er ingebakken. Dat weet Carletto maar al te goed. Toen hij tijdens zijn vorige passage zijn tweede seizoen in de Spaanse hoofdstad afsloot zonder prijs, werd hij meteen uitgewuifd. Ondanks het feit dat hij een jaar daarvoor, in mei 2014, de langverwachte Décima, de tiende beker met de grote oren, naar Madrid had gehaald en op handen gedragen werd door spelers en supporters. Ook zijn cijfers waren meer dan behoorlijk: van de 119 wedstrijden aan het hoofd van Los Blancos won hij er 89, dat is 75 procent. Florentino Pérez en Carlo Ancelotti kennen elkaar al lang. Pérez bood hem al in 2006 eens een contract aan, zo vertelt de Italiaan in zijn biografie. Hij trainde toen het AC Milan van Silvio Berlusconi maar kon bij Real dubbel zoveel verdienen. Geen moeilijke beslissing, aldus de coach. De Koninklijke stuurde het contract per fax naar Ancelotti's huis in Felegara. Die tekende het en faxte het terug. Maar er stond wel een clausule in: het contract was alleen geldig als AC Milan zijn akkoord gaf om Ancelotti te laten gaan. Adriano Galliani, de algemeen directeur van de club, weigerde. En dus bleef Ancelotti waar hij was, maar dat document van Real koesterde hij sindsdien wel. 'Een souvenir van een aangename periode vol adrenaline', schrijft hij in zijn boek. Adrenaline is nu niet meteen het woord dat we aan de steeds minzame Italiaan linken. Zijn attitude langs de zijlijn is zo mogelijk nog lijziger dan die van Zidane. De enige bewegingen die af en toe te noteren vallen, is het wrijven over de dubbele kin en het beroemde optrekken van de wenkbrauw. Ancelotti staat bekend als een goeie peoplemanager, hoewel hij communicatief geen wonder is. Bij Bayern München werd hij na één seizoen aan de kant geschoven omdat men zijn trainingsmethodes voorbijgestreefd vond en omdat hij te soft was in de omgang met de spelers. Sindsdien kleeft er op hem het etiket van de goedmoedige opa wiens carrière langzaam aan het uitdoven is. Daar staat tegenover dat hij een palmares heeft om u tegen te zeggen: hij werd kampioen met Milan in Italië, met Chelsea in Engeland, met PSG in Frankrijk en met Bayern in Duitsland. Alleen een Spaanse titel ontbreekt nog. Plus: hij won als trainer drie keer de Champions League, twee keer met Milan en één keer met Real. Alleen Bob Paisley en Zidane doen even goed. Dat hij echter een nieuwe kans krijgt bij Real Madrid, roept veel vraagtekens op. Nu, hij komt niet alleen. Ook Antonio Pintus is terug van weggeweest. De Italiaanse conditietrainer was eerder al succesvol bij Real en werkte de afgelopen twee jaar bij Inter. Welke ploeg Carletto tussen de lijnen zal brengen, is nog onduidelijk. Volgens de Spaanse media is het heel waarschijnlijk dat Sergio Ramos, Raphaël Varane en Isco volgend seizoen het hagelwitte shirt niet meer dragen, maar de rest van de kern is dezelfde als die onder Zidane. De verwachting is wel dat Real zal proberen nog één grote naam aan te trekken, maar daarvoor zal de club eerst spelers moeten verkopen.