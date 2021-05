Edinson Cavani, een van de sleutels van het succes van vicekampioen Manchester United, tekende bij. Een boost voor de nog steeds boze fans.

Toen The Athletic begin oktober onder makelaars een enquête hield over de net afgelopen transferperiode en de vraag stelden wie de slechtste transfer had gedaan, antwoordde 28 procent van de respondenten: Manchester United met Edinson Cavani. Te veel loon, te veel fee voor de makelaar. Wat had Manchester United bezield om een dertiger die al een tijdje in onvrede leefde met zijn club (PSG), daar een vrije transfer kreeg maar niet direct een nieuwe club vond, nog een contract te geven? Een ploeg die al Martial heeft, en Greenwood en Rashford... De fans schreven in vitriool: 'Timing, leeftijd, loon, alles... Het enige wat nog telt is: How the fuck do we sell some shirts in a part of the world?' De eerste weken van Cavani leek de critici gelijk te geven. Europees kwam de Uruguayaan niet tot scoren, de matchen tegen PSG miste hij zelfs. Er was een verplichte quarantaine, vanwege corona, daarna een blessure en toen volgde een zeer ongelukkige post op zijn social media. Een jeugdvriend uit Salto, Pablo Fernández, wenste hem na zijn twee goals bij Southampton proficiat: Así te quiero, Matador. Zo heb ik je graag. Cavani stuurde prompt een bedankje terug. Gracias Negrito. Het N-woord, ai. Onbedoeld, weliswaar. Fernández is niet eens zwart, tenzij van haarkleur en Negrito was het koosnaampje waarmee Pablo al in zijn jeugd door Cavani werd aangesproken. Maar heel Engeland viel erover, ondanks diens excuses. Cavani's landgenoot Luis Suárez had het N-woord al eens gebruikt om Patrice Evra op te naaien en met Cavani's bijna 8 miljoen volgers op Instagram wilde de FA dit niet laten passeren. Sociologen en linguïsten kwam erbij om het te duiden, Fernández getuigde, maar tevergeefs: drie speeldagen geschorst en een boete. De taal niet machtig, en na die schorsing ook nog eens sukkelend met een nieuw spierletsel: begin maart was het Cavani te veel. Zijn papa liet weten dat zijn zoon niet gelukkig was in Engeland en zou terugkeren naar Zuid-Amerika. Boca Juniors lag op de loer. Slechts de rivier La Plata scheidt Montevideo van Buenos Aires, de familie was dichtbij. Tijd voor trainer Ole Gunnar Solskjaer om te reageren. De Noor zag de waarde van de bijna 35'er voor zijn kern: professioneel gedrag naast het veld, scorend vermogen erop. Toen United na de winst bij Granada half april naar Londen reisde voor de topper tegen Tottenham, was er tijd voor een babbel in het afzonderingshotel. In dat gesprek peilde Solskjaer naar het gemoed van de spits en gooide zijn troeven op tafel: 'De beslissing is aan jou, maar wij zijn heel tevreden en willen dat je nog een jaar blijft.' Cavani dacht na en plots vloeide de ene goal na de andere uit zijn schoenen. Op een maand tijd maakte hij acht goals en hees hij United met vier treffers in twee duels voorbij AS Roma naar de finale van de Europa League (woensdag in het Poolse Gdansk tegen Villarreal). El Matador was verrezen. Op 10 mei kwam het nieuws dat hij voor een jaar bijtekende. Dat kan de fans wat sussen in hun protest tegen de Glazers en vooral: het is goed nieuws voor Manchester United in de titelstrijd volgend seizoen. De ploeg miste dit jaar zijn start, maar eens Cavani op dreef, verloor United met de Uruguayaan in de basis slechts één competitiewedstrijd, onlangs thuis tegen Liverpool. Bij andere nederlagen met Cavani - tegen Arsenal, Sheffield United en Leicester City - zat de Uruguayaan telkens op de bank en viel hij laat in. Hem fit houden én aan de aftrap krijgen, lijkt een garantie op succes volgend seizoen.