Volgens Jürgen Klopp was het succeselftal van Liverpool gebouwd op zíjn benen, longen, hersenen en hart. Tijdens het EK vertrouwt ook Nederland op Georginio Wijnaldum.

Na vijf jaar Liverpool rain hoeft Georginio Wijnaldum (30) niet per se onder een parasol te gaan zitten voor het interview. 'Ik heb 'm wel gemist, hoor, die zon', lacht de aanvoerder van Oranje, om vervolgens toch maar de schaduw op te zoeken.

Heet was het ook de afgelopen weken en dan vooral in de strijd tussen Barcelona en PSG. Wijnaldum meldde zich bij de nationale ploeg in de veronderstelling dat hij komend seizoen in Catalonië zou gaan spelen, maar wist toen al wel van de Franse interesse. Dat die in de dagen daarna zou omslaan in een overval, had hij niet kunnen vermoeden. PSG handelde zó snel en gaf met zijn aanbod zóveel blijk van vertrouwen, dat de kaarten ineens anders op tafel kwamen te liggen. Barcelona kon en wilde niet mee in dat financiële geweld en dus koos Wijnaldum voor PSG. Wat geeft voor jou eigenlijk de doorslag bij het kiezen voor een club? Georginio Wijnaldum: 'Mijn gevoel, of intuïtie. Altijd. Die hebben me nooit in de steek gelaten. Natuurlijk praat je ook met de clubs die je willen hebben. Wat zijn hun plannen met jou? Hoe ziet de spelersgroep eruit? Wanneer ik dat allemaal in beeld heb, luister ik naar wat mijn gevoel me ingeeft. Geen idee waarom het altijd goed uitpakt. Blijkbaar heb ik goede zintuigen voor beslissingen. Of het nou was toen ik van Feyenoord naar PSV ging, of later naar Newcastle United. Iedereen was verbaasd, niemand snapte het, maar het bleken de perfecte stappen. Maar los daarvan, hè: ik vind dat als je naar je gevoel luistert, je nooit een slechte beslissing kan nemen. Natuurlijk zou het kunnen mislukken, maar dan gebeurt het in ieder geval wel op jóúw manier.' Je begon ooit als een nummer 10, daarna werd je rechterspits en de laatste jaren ben je bij Liverpool in een controlerende rol komen te spelen. Welke ontwikkeling als voetballer zit er nog in met de stap naar je nieuwe club? Wijnaldum: 'Keeper worden? Haha, nee. Ik denk niet dat ik dát ooit zal leren. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik heb als voetballer wel een transformatie ondergaan tot een middenvelder die op verschillende manieren kan spelen. Ik ben nu dertig jaar. Volgens de geleerden ben je dan wel uitontwikkeld, maar daarin geloof ik dus niet. Zolang ik voetbal, wil ik groeien. Beter worden, nieuwe dingen leren.' Waarom blijf je niet bij Liverpool? Wijnaldum: 'Dit is lastig voor me. We spelen een toernooi met Oranje. Nu is niet de tijd om over Liverpool te praten en de reden waarom ik er weg ben. Ooit ga ik dat wel doen, na het toernooi. Dan zal het voor iedereen wel duidelijk worden waarom het is gegaan zoals het is gegaan.' Het was wel een respectvol afscheid met mooie woorden en een erehaag. Wijnaldum: 'Ik moest vechten tegen mijn tranen, omdat ik dit zelf ook niet had verwacht. Ik ben er nog steeds emotioneel van, want op dat moment besef je: het was mijn laatste wedstrijd voor Liverpool. Ook het feit dat veel spelers zijn vertrokken die zoiets niet kregen, maakt het voor mij bijzonder.' Je zou dan kunnen zeggen: als twee partijen zo emotioneel zijn, waarom dan afscheid nemen? Wijnaldum: 'Dat is het dus het probleem: men kijkt ernaar van buitenaf en snapt het niet. Er zijn veel supporters die me vragen waarom ik niet gewoon ben ingegaan op de aanbieding van Liverpool om mijn contract te verlengen. Maar dat is het natuurlijk niet alleen. Het gaat om veel meer dan dat. Er gebeuren dingen achter de schermen waar je als speler geen invloed op hebt. Ik zal dat na het toernooi wel een keer uitleggen, want nu telt alleen Oranje. Wat ik wél kwijt wil, is dat de mensen op het trainingscomplex, de medewerkers van de club en mijn medespelers mij graag hadden gehouden. Hen heb ik wel iets meer verteld. Daarna begrepen ze mijn beslissing volkomen. Voor mij is dat belangrijk.' De nationale ploeg dan: je bent een van de weinige spelers die er zeven jaar geleden ook bij waren. Wijnaldum: 'Het WK in Brazilië, 2014... Dat is toch eigenlijk niet normaal, zo lang geleden? Die twee gemiste toernooien van 2016 en 2018 doen me nog steeds pijn. Normaal gesproken ben je als international van Oranje daarbij. Dat je er nu twee mist... Eén keer kan, maar twéé... Ik heb ook vrij weinig van die toernooien gezien. Ik was op vakantie en kon er niet naar kijken. Het voelde ook fout. Vakantie, terwijl je eigenlijk een toernooi had moeten spelen.' Niettemin bleef jij altijd positief als het ging over de toekomst van Oranje. Wijnaldum: 'Omdat ik trainde met die jongens en in de gaten had welke spelers eraan zaten te komen. Ik wist: straks gaat het echt wel goed komen. Niet alleen door de kwaliteit van de spelers, maar ook door de sfeer die ze met zich mee brachten. Tijdens het WK in Brazilië waren we echt een hechte ploeg, een vriendenteam. We deden alles samen. Daarna werd dat minder, totdat we onder Ronald Koeman dat gevoel weer terugkregen. Natuurlijk helpt het als je wint, dat is het medicijn voor alles, maar de verhoudingen waren ook weer goed. En dat is nu nog steeds zo. De manier waarop we met elkaar omgaan, doet denken aan 2014. ' Hoe belangrijk is de rol van een bondscoach in dat proces? Wijnaldum: 'Heel belangrijk. Tijdens het WK in Brazilië sprak ik met Edgar Davids. Ik legde hem uit wat we allemaal mochten van Louis van Gaal. Als we wilden, konden we even naar het strand, gewoon wat wandelen en onze vrouwen en kinderen waren af en toe ook welkom in ons hotel. Davids kon het niet geloven. Het zorgt ook voor een wisselwerking. Nadat we waren uitgeschakeld in de halve finale, richtten we ons toch nog een keer op om derde te kunnen worden. Van Gaal was er op gebrand.' Onder Van Gaal speelden jullie in Brazilië 5-3-2, een systeem dat later wel vaker werd gehanteerd en waarin jij als controleur naast Kevin Strootman moeilijk uit de verf kwam. Dat gebeurde pas in het 4-3-3 van Ronald Koeman. Nu lijkt het onder De Boer toch weer een systeem te worden met vijf verdedigers. Is dat dan slim? Wijnaldum: 'Kijk, mijn hart ligt gewoon bij 4-3-3 met mij in een aanvallende rol. Zo hebben we onder Koeman een goede tijd gehad, al vind ik nog steeds dat dit ook kwam door Frenkie de Jong. Vanaf het moment dat hij ging spelen, hoefden we ons niet meer druk te maken om de opbouw en konden wij ons als middenvelders concentreren op aanvallen. En als het misging, regelden De Ligt en Virgil van Dijk achterin en Marten de Roon op het middenveld het wel.' Dus? Wijnaldum: 'Ik heb niks tegen 3-5-2 of 5-3-2. Dan ligt er ook wel ruimte voor me, alleen kost het veel kracht daar steeds te komen. Je mist namelijk een extra aanvaller, een middenvelder zal dat moeten gaan worden dan. Maar het gaat niet om mij, wel om wat nodig is voor een resultaat. We hebben genoeg spelers die in dit systeem uit de voeten kunnen. Misschien gaat het voor mij anders worden, dat kan, al vind ik dat ik dit systeem ook moet kunnen spelen. Je zag tegen Italië-uit dat we dat kunnen.' Dat was tegen een sterke opponent. Straks wacht Noord-Macedonië. Wijnaldum: 'Precies... Maar de bondscoach heeft toch gezegd dat hij het wedstrijd per wedstrijd bekijkt? Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn drie verschillende ploegen.' Je bent na het wegvallen van Virgil van Dijk aanvoerder, je zult dan toch over de manier van spelen hebben gesproken met de bondscoach? Wijnaldum: 'Heb ik ook gedaan. Maar dan ga ik niet in mijn eigen straatje praten. Dan had ik zelf trainer moeten worden. Wij moeten als spelers de trainer vertrouwen en hij ons. Als hij kiest voor dat systeem, moeten wij zorgen dat we het op een goede manier gaan uitvoeren. Weet je wat het ook is, corona heeft veel kapotgemaakt. De automatismen die we hadden in de ploeg waren opeens verdwenen. Kon je zien tegen Polen en Turkije uit. De omschakeling was niet goed, de afstemming evenmin. Misschien geeft 5-3-2 dan toch zekerheid.' Mis je Virgil van Dijk al? Wijnaldum: 'Natuurlijk! Hij is zo belangrijk voor ons. Niet alleen als speler, ook door hoe hij is. Een echte leider. We hadden hem er allemaal graag bij gehad. Hij had ervoor kunnen kiezen toch mee te gaan en dan heel misschien later in het toernooi te spelen. Alleen gaat dat dan ten koste van jongens die fit zijn. Virgil is professioneel. Behalve dat hij kiest voor zijn gezondheid, weet hij ook dat tijdens een toernooi iedere speler telt. Je hebt iedereen nodig. Niet alleen als er blessures zijn, de wisselspelers zijn ontzettend belangrijk. Zij moeten de basisploeg scherp houden. Zo werk je samen naar iets toe.' Je bent aanvoerder van Oranje. Doet dat iets met je? Wijnaldum: 'Zeker weten. Op die manier je land mogen vertegenwoordigen, is wel heel groot. Tegelijkertijd brengt het ook verantwoordelijkheid met zich mee en de spelers moeten jou daarin wel vertrouwen. Voor mij is dat het belangrijkste. Je kan wel een band dragen, als je teamgenoten je niet accepteren in die rol, ben je geen echte aanvoerder. Ik voel dat vertrouwen van de jongens. Vooral dát geeft mij een goed gevoel. Bovendien ben ik het niet alleen, hè. We hebben meer aanvoerders. Veel mensen weten het niet, maar voor mij is Memphis Depay ook een echte leider als je kijkt hoe hij bezig is met het team. Maar ook iemand zoals Marten de Roon pakt die rol op zich.' Wat geef jij de spelers die nog geen eindtoernooi hebben gespeeld mee? Wijnaldum: 'Dat je moet groeien in een toernooi. Ik heb dat meegemaakt in Brazilië, ik weet hoe dat gaat. Je moet eerst top zijn als individu, dat neem je mee naar het team. En dan moet je er meteen staan. Je hebt nauwelijks tijd om te leren tijdens het toernooi. In Brazilië was de teamgeest ontzettend goed en dat zie ik nu weer gebeuren. Dát hebben we dus al. Maar alleen met een goede sfeer win je ook geen wedstrijden. Ook in kwaliteit moet je dus stappen zien te maken en dat hebben we gedaan als je het duel met Georgië afzet tegen Schotland. Daarna is het belangrijk dat je wint, dat is ook gebeurd. Zo gaat er iets ontstaan.' Door Martijn Krabbendam (VI)