De topschutter in de Eredivisie speelt voor VVV-Venlo, een ploeg die vecht tegen de degradatie. Maak kennis met Georgios Giakoumakis.

Dit stuk komt uit Raimundo, het nieuwe e-magazine van Sport/Voetbalmagazine.

In tijden van lege tribunes en financiële nood door het coronavirus geldt Georgios Giakoumakis als een lichtpunt binnen het Nederlandse competitievoetbal. Met 24 goals na 26 wedstrijden heeft de Griekse doelpuntenmachine nu al een straatlengte voorsprong op de dichtste achtervolgers voor de topschutterstitel in de Eredivisie. Een uniek gegeven, als speler van het bijzonder bescheiden clubje waarvoor hij uitkomt. Maar Giakoumakis kan ook nog écht geschiedenis schrijven wanneer hij in hetzelfde seizoen degradeert. Want zoals de tussenstand nu is, moet VVV-Venlo als zestiende nog play-offs afwerken voor het behoud. Tot vandaag eindigde de topscorer met zijn werkgever nooit lager dan een elfde plaats, een prestatie die toebehoort aan Björn Vleminckx (NEC) en de illustere Leo Canjels (NAC) lang geleden. Zonder de goals van Giakoumakis stond de ploeg van coach Jos Luhukay nu al met één been in de eerste divisie en onder de veroordeelden FC Emmen en ADO Den Haag. Maar Giakoumakis wil tot het laatst strijden. 'Dit wordt een gevecht tot de slotspeeldag', zei hij recent in VI. 'Ik kan nog veel meer scoren. Maar daarvoor moeten we met zijn allen nog meer gefocust zijn en van onszelf eisen, door slimmer te voetballen en nog harder te werken.' Bij het slechtst mogelijke scenario - zakken - staat de seizoensrevelatie niet stil. 'Als dat gebeurt, dan ben ik komende zomer volledig van slag. Topschutter of niet. VVV gaf me de kans om mezelf te vinden als profvoetballer, om iets goeds te bereiken. Deze club verdient het dus zich te handhaven. Maar dan moet er wel nog iets veranderen.' De (aanvankelijk anonieme) komst van de zoon van een chauffeur en supermarktmedewerkster op Kreta werd een van de meest geslaagde transfers in Nederland van de laatste tien jaar. Giakoumakis, die in augustus voor 200.000 euro en tot 2022 werd overgenomen van AEK Athene, ontpopte zich tot een spotgoedkope goaltjesdief en groeide in kort tijd uit tot publiekslieveling. De marktwaarde van de bescheiden spits uit Heraklion bedraagt vandaag al 2,5 miljoen euro. Het valt nauwelijks te bevatten dat Giakoumakis in eigen land amper scoorde voor Platanias, OFI Kreta en AEK. De 1,85 meter grote aanvaller, die ook zonder veel succes werd verhuurd aan het Poolse Górnik Zabrze, geraakte op zes seizoenen Super League 1 aan amper 17 treffers. Weinig overtuigend cijfermateriaal, terwijl hij nu alle volgers verbluft met zijn knappe kopballen, listige lobjes en strakke schoten. Met dank aan oud-prof Romeo Castelen en spelersmakelaar Ioannis Emmanouilidis, die de transfer realiseerden, treedt Giakoumakis zo in de voetsporen van zijn landgenoten Nikos Machlas en Yannis Anastasiou (ex-Anderlecht). De manager had de tienvoudig Nederlands international warm gemaakt voor 'een spits met een fantastisch karakter, die er altijd honderd procent voor gaat en alle verdedigers zal slopen.' Dat getuigde Castelen in de Nederlandse media. Terwijl Hein Vanhaezebrouck in het verleden Istvan Bakx ontdekte via een Googlezoektocht, deed de 37-jarige ex-flankaanvaller hetzelfde via een inlogsessie op het betaalplatform Wyscout, waar scouts, zaakwaarnemers en clubs duizenden profs kunnen analyseren. 'Ik zag honger die niet te stillen viel', aldus Castelen. 'Maar in Griekenland krijgen ervaren buitenlandse aanvallers bijna altijd voorrang op jonge eigen talenten. Het was de kunst om door zijn cijfers heen te kijken.