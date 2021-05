Hamburger SV slaagde er ook dit seizoen niet in opnieuw naar de Bundesliga te promoveren waaruit het medio 2018 verdween.

Het was een wanhoopspoging. Drie speeldagen voor het einde van de competitie werd de levende legende Horst Hrubesch trainer van Hamburger SV, nadat hij eerder bij de jeugd werkte. De club hoopte op die manier alsnog de deur naar de Bundesliga open te breken. Maar het beoogde effect bleef uit. Hamburg moet zich opmaken voor een vierde seizoen in de Tweede Bundesliga. Het is het gevolg van een hoop beleidsfouten die de club blijven kenmerken. Ooit rolden bestuurders vechtend over de straat omdat ze het bij iedere beslissing oneens waren. Alle fricties werden in de media zwaar uitvergroot. Die chronische onrust is eigenlijk nooit geweken. Telkens weer bleef de club zich verdrinken in zijn eigen tranen, steeds weer werd er in moeilijke momenten met de beschuldigende vinger gewezen naar de bestuurlijke top. Mismanagent loopt als een rode draad door deze club, die veel te lang leefde in een constructie van eigenwaan. Ondoordacht werd er geld over de balk gegooid. Zo stond er in 2016 bijvoorbeeld een coördinator voor de keeperstrainingen bij de jeugd op de loonlijst. Hij verdiende 144.000 euro per jaar. Een leidinggevende man in de jeugdafdeling van de club incasseerde zelfs jaarlijks 375.000 euro, dat is meer dan bondskanselier Angela Merkel. Het leidde tot een schuldenlast die op een bepaald moment 105 miljoen euro bedroeg. Toen Hamburg in 2018 degradeerde - het was de enige club die sinds 1963 ononderbroken in de Bundesliga uitkwam - was er hoop op meer stabiliteit, maar het klimaat bleef zeer turbulent, ook al zijn er intussen andere bestuurders aan de macht. In niet eens drie jaar werden vijf trainers versleten. Het ontbrak de ploeg aan een echte winnaarsmentaliteit, hoewel er een dure selectiegroep was samengesteld. Alleen bleek die zichzelf zwaar te overschatten, zoals ook Horst Hrubesch tijdens zijn kort intermezzo vaststelde. De andere clubs, zei hij, hebben met meer verbetenheid geprobeerd om naar de Bundesliga te promoveren. Nochtans had Hrubesch in individuele gesprekken geprobeerd om de hoofden vrij te maken en het zelfvertrouwen op te krikken. Dat Hamburg op de voorlaatste speeldag met 3-2 verloor op het veld van het tegen de degradatie vechtende VfL Osnabrück, dat thuis in dertien matchen na elkaar geen enkel punt pakte, is veelzeggend. Die nederlaag sloot definitief de deur voor de Bundesliga. Hamburger SV moet straks nog maar eens herbeginnen. Insiders vonden nochtans dat de club in het begin van het seizoen met Daniel Thioune een trainer had aangetrokken die garant leek te staan voor de ontwikkeling van de ploeg, die ook tal van jonge spelers telt. Hij had in een mindere periode meer ruggensteun verwacht, maar zo gaat dat in Hamburg niet: trainers krijgen er nooit een tweede kans. Ook al werd er voor de competitie gesproken over een jaar van opbouw, over het inpassen van jong talent. Hoe het nu verder moet, valt af te wachten. Hamburger SV liet de topschutter in de Tweede Bundesliga, Simon Terodde (23 goals), intussen naar Schalke 04 vertrekken. De begroting werd van 30 miljoen euro naar 20 miljoen teruggeschroefd, op dat niveau nog altijd een aanzienlijk bedrag. Maar dat clubs als bijvoorbeeld Greuther Fürth en Holstein Kiel met een veel minder zware financiële slagkracht de Nood-Duitse traditieclub voorbijstaken, dat steekt. Nu moet er in de eerste plaats een nieuwe trainer worden gevonden. Horst Hrubesch keert terug naar de jeugd. Op die manier, zo heet het, moet hij meehelpen om de toekomst te verzekeren. De vraag is alleen: welke toekomst?