Onder ad interim-trainer Hannes Wolf moet Bayer Leverkusen een Europees ticket halen om het seizoen te redden.

Dit stuk komt uit Raimundo, het nieuwe e-magazine van Sport/Voetbalmagazine.

...

Vorige zomer kreeg Peter Bosz (57) een telefoontje van Nico-Jan Hoogma, de directeur topvoetbal van de Nederlandse voetbalbond KNVB. Op de vraag of hij beschikbaar was om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach, antwoordde de gewezen middenvelder dat hij net een nieuw tweejarig contract had getekend. Bosz geldt als principieel. Sinds zijn aanstelling in december 2018 was Bosz verantwoordelijk voor de opmars van Bayer Leverkusen. Op amper een half jaar tijd loodste hij Leon Bailey (ex-KRC Genk) en co met offensief voetbal van de negende naar de vierde plaats, wat onverhoopt leidde tot CL-voetbal. Zelfs na het vertrek van sterkhouder Julian Brandt naar Dortmund kende zijn tweede seizoen bij Die Werkself een gelijkaardig scenario. Na een sterke eindspurt en attractief spel behaalde Leverkusen het hoogste aantal punten (63) voor een nummer vijf ooit. Leverkusen bereikte ook de bekerfinale, die het weliswaar met 2-4 verloor van Bayern München. In het volledig kalenderjaar 2020 leed de ploeg amper acht nederlagen. Voor de winterstop slaagde Leverkusen er, ondanks de verkoop van goudhaantje Kai Havertz (Chelsea) en spits Kevin Volland (AS Monaco), in om sterk te presteren. Meer nog, eind december voerde de club uit Noordrijn-Westfalen zonder groot palmares (een UEFA Cupzege in 1988 en een bekeroverwinning in 1993) zelfs de tussenstand aan. Daarna volgde een vrije val, onder andere door blessureleed. In de beker blameerde Leverkusen zich tegen vierdeklasser RW Essen, dat na verlengingen in de achtste finales met 2-1 zegevierde. En in de zestiende finales van de EL struikelde het tegen YB Bern (3-4 en 0-2). Drie pikdonkere maanden werden afgesloten met een 3-0-afstraffing bij Hertha BSC. De bekende druppel, die ervoor zorgde dat algemeen directeur Rudi Völler - die bekendmaakte dat hij in 2022 stopt - gedwongen moest ingrijpen. Om het vormpeil te keren werd Hannes Wolf met assistent Peter Hermann voor twee maanden ad interim gehuurd van de Duitse voetbalbond. Een wat vreemde constructie, aangezien de ex-coach van KRC Genk verantwoordelijk was voor de U18. Door de coronapandemie konden die niet spelen, waardoor Wolf enkel in zijn bureau aan zijn strategie kon werken. Op korte termijn moet hij 'het laatste doel' bereiken, namelijk via de vijfde plaats een EL-groepsfaseticket bemachtigen. De zesde stek geeft enkel toegang tot de minder aantrekkelijke en nieuwe Conference Leagueplay-offs. Na 28 speeldagen telt Borussia Dortmund twee punten meer. Wolf, die van 2009 tot 2016 aan de slag was bij de jeugdwerking van Borussia Dortmund, kreeg van sportief directeur Simon Rolfes de dwingende opdracht om voor meer energie te zorgen. 'Hannes is een zeer positief ingesteld persoon en een absolute vakman', aldus Rolfes, die vermoedelijk het gezicht van de club wordt na het afscheid van Völler. Wolf nam met plezier de handschoen op. 'We zullen heel snel in vuur en vlam staan', luidde zijn reactie. Het hoeravoetbal van Bosz, in een 4-3-3-veldbezetting, werd door Wolf veranderd naar een 3-4-2-1-systeem. Dat leidde tot een krappe 2-1-thuiszege tegen het al veroordeelde Schalke 04 en een 0-0-gelijkspel bij TSG Hoffenheim 1899. De komende weken moeten punten gesprokkeld worden tegen 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt en 1. FC Union Berlin (thuis), maar ook tegen Bayern München, Werder Bremen en Borussia Dortmund (uit). Een zwaar programma dus. Wolf wacht alleszins een stevige uitdaging als hij wil slagen in zijn missie. Om dan plaats te maken voor de Zwitser Lucien Favre als nieuwe trainer?