Rode Duivel Jason Denayer (25) droomt ervan opnieuw in de Champions League te voetballen. Maar of dat voor Olympique Lyon zal zijn, is niet zeker.

Hij voetbalde al in Engeland, Schotland, Turkije en Frankrijk en afgelopen zomer stond Jason Denayer heel dicht bij een overstap naar de Italiaanse Serie A. De verdediger was prioriteit nummer één voor Napoli bij een vertrek van Kalidou Koulibaly. De oud-speler van KRC Genk stond in de belangstelling van vooral Manchester City, maar net als andere geïnteresseerde clubs, haakten de Citizens af toen ze de vraagprijs voor Koulibaly te horen kregen. Napolivoorzitter Aurelio De Laurentiis wilde 100 miljoen voor de speler, die meteen besefte dat hij zijn koffers niet hoefde te pakken. Die gemiste transfer betekende dat ook Jason Denayer nog minstens een seizoen bleef waar hij was, bij Olympique Lyon. Een geluk bij een ongeluk? Misschien wel. Het Napoli van coach Gennaro Gattuso staat momenteel vijfde in de Serie A en mag de titel vergeten (en zal zelfs moeten strijden om Europees voetbal te halen), terwijl Lyon in een hevige strijd verwikkeld is met PSG, Lille en Monaco voor het kampioenschap in Frankrijk. Het verschil tussen de nummers één en vier in de Ligue bedraagt in de Ligue 1 momenteel slechts vier punten. Suspense gegarandeerd, en daar is de Rode Duivel tuk op. Lissabon, 19 augustus 2020. De manschappen van Rudi Garcia krijgen een pak voor de broek van de voetbalmachine uit München in de halve finale van de Champions League. Memphis Depay en co krijgen in het begin van de wedstrijd mogelijkheden, maar lijden uiteindelijk een logische 3-0-nederlaag tegen Bayern. Bij Jason Denayer zorgt die match voor een déclic, hij weet het nu zeker: dit soort wedstrijden wil hij nog vaak spelen. Dijon, Lorient of Nîmes? Nee, liever wil het nummer 5 van Lyon zich met de topclubs uit Europa meten. Daarom vraagt hij aan het bestuur of hij andere oorden mag opzoeken. Die uitweg komt er niet en dus voetbalt Denayer vandaag nog steeds voor Lyon. Om te vermijden dat hij, net als Depay, op het einde van het seizoen gratis vertrekt, hoopt de club hem nu een nieuwe verbintenis te laten tekenen. Een zwaar dilemma voor de Rode Duivel met na het EK ook nog een nakend WK op het programma: bij Lyon blijven, waar hij voor de landstitel strijdt en zeker is van een basisplaats of kiezen voor een avontuur in een hoger aangeschreven competitie met alle risico's vandien? Het lijkt er alleszins op dat de Brusselaar de volgende patron wordt van de verdediging van de nationale ploeg. Na het pensioen van Vincent Kompany, het vertrek van Thomas Vermaelen naar Japan en de langdurige blessure van Dedryck Boyata blijven er immers niet veel mogelijkheden over om naast Toby Alderweireld en Jan Vertonghen de defensie van de Rode Duivels te bevolken. Blijven of vertrekken? Een moeilijk vraagstuk voor Denayer, want met het oog op de nationale ploeg is het uiteraard belangrijk dat hij aan veel speelminuten toekomt. Lyon is een grote naam in de Ligue 1 en hij zal er volgend seizoen waarschijnlijk Europees voetballen, maar het aantal topwedstrijden blijft er beperkt. Ook die heeft hij nodig om beter te worden. Dat bleek vorig weekend nog tegen PSG: Denayer beleefde een moeilijke avond.Op zijn 25e heeft Denayer zeker nog progressiemarge. Hoe meer topwedstrijden hij kan spelen, hoe meer hij zal leren van zijn fouten. Hij staat nu voor een belangrijke beslissing. Is de stap naar een andere competitie op anderhalf jaar van het WK de juiste optie? Aan hem de keuze, en kiezen is verliezen... Door Mariano Spitzer