Met GFA Rumilly Vallières staat een amateurclub in de halve finales van de Franse beker. Wat moet u weten over de recent opgerichte ploeg?

Dit stuk komt uit Raimundo, het nieuwe e-magazine van Sport/Voetbalmagazine.

Zowat elk jaar is er in de beker van Frankrijk wel een kleinduimpje dat ver doorstoot. De perfecte illustratie van wat voetbal zo mooi maakt: een competitie waarin een kleintje een grote kan doen struikelen, waarin een profclub met een budget van miljoenen euro's kan verliezen tegen een amateurploeg. Dit seizoen is die rol van kleinduimpje weggelegd voor GFA Rumilly Vallières, een club uit de vierde afdeling. Donderdag ontvangt het team uit de Haute-Savoie het grote AS Monaco voor een historische halve finale. GFA Rumilly Vallières kent nog maar een korte geschiedenis. In 2018 ontstond de club door de fusie van twee naburige verenigingen, FC Sportif Rumilly en ES Vallières. GFA staat voor Groupement Football de l'Albanais. Het eerste elftal wordt getraind door Fatsah Amghar. Wegens de coronacrisis begon het bekertoernooi pas in februari. GFA ging uitstekend van start en plaatste zich voor de achtste finales na drie strafschoppenreeksen in vier wedstrijden, waarvan één tegen derdeklasser Annecy. In de kwartfinales had het team van Amghar het geluk dat het met Le Puy Foot een reeksgenoot lootte. Rumilly Vallières won de wedstrijd overtuigend met 4-0. Het serieuze werk begon in de kwartfinales toen GFA in eigen stadion Toulouse FC mocht ontvangen, een ploeg die vorig seizoen nog in de Ligue 1 speelde. Voor de wedstrijd zagen de fans het volledig zitten, een stunt was voor hen geen onmogelijke zaak. In de kleedkamer toonde de coach een citaat van toptennisser Rafael Nadal: 'Je wint eerder met het hart en door je wil dan door wat anders.' Amghar benadrukte dat het om de Coupe de France ging en dat dit citaat alles samenvatte. Hij vertelde dat hij trots was op zijn ploeg, maar dat hij na het affluiten van de wedstrijd nog trotser wilde zijn. De spelers betraden het veld met het vaste voornemen om de wedstrijd een verrassende wending te geven. In de negentiende minuut schilderde kapitein Alexi Peuget een vrije trap op het hoofd van zijn collega-middenvelder Mathieu Guillaud. Bij de rust leidde GFA daardoor met 1-0. In de kleedkamer moedigde de coach zijn team aan en bleef hij erop hameren dat ze moesten 'vechten en afzien.' Beide ploegen misten in de tweede helft kansen, tot de ontknoping in minuut 83. Het tweede doelpunt kwam op bijna identieke wijze tot stand als het eerste. Peuget nam een vrije trap tot bij Guillaud. Die legde de bal terug voor doel, waar hij het hoofd vond van Anthony Roualt, de aanvoerder van Toulouse, die zijn eigen doelman verschalkte. Met minder dan tien minuten te spelen had GFA een dubbele voorsprong vast en konden de enkele toeschouwers in de tribune beginnen aan een uitbundig feestje. Het sprookje was een feit: Rumilly Vallières schakelde Toulouse uit en plaatste zich voor het eerst in zijn geschiedenis voor de halve finales van de beker. De spelers zegen neer op de grond, de bestuurslui barsten in tranen uit en de technische staf was door het dolle heen. Niemand had van zo'n scenario durven te dromen. Na afloop kon Luc Chabert, een van de vier covoorzitters, het amper geloven: 'Alleen voetbal kan zoiets voor elkaar krijgen, dit zijn buitengewone gebeurtenissen. We danken de voetbalgoden.' Hoewel GFA door de pandemie slechts negen competitiewedstrijden heeft kunnen spelen, realiseerde de club een van de grootste stunts ooit in de Franse bekercompetitie. Als Peuget en co de finale willen bereiken, zullen ze zichzelf nog een keer moeten overtreffen tegen Monaco. Dan wacht mogelijk een wedstrijd tegen een van de rijkste clubs ter wereld, PSG. Door Raphaël Deby