Fans verslikten zich haast in hun 'café da manhã'. Op basis van statistische gegevens werd Jan Vertonghen verkozen tot beste speler van de Primeira Liga.

Jan Vertonghen (Benfica), Jésus Corona (FC Porto), Wilson Manafá (FC Porto). Dat is dit seizoen de top drie van de meest waardevolle spelers in Portugal, tenminste volgens de gegevens van InStat, een sportdatabedrijf. InStat houdt daarbij rekening met de speelminuten van de voetballers, wat ze doen op het veld, en de waarde van hun competitie.

...

Jan Vertonghen (Benfica), Jésus Corona (FC Porto), Wilson Manafá (FC Porto). Dat is dit seizoen de top drie van de meest waardevolle spelers in Portugal, tenminste volgens de gegevens van InStat, een sportdatabedrijf. InStat houdt daarbij rekening met de speelminuten van de voetballers, wat ze doen op het veld, en de waarde van hun competitie. Portugese voetballiefhebbers konden hun ogen niet geloven. Vertonghen de beste? Niet eens van zijn club, bliezen ze vanachter hun ochtendkoffie. En niemand van Sporting, de ongeslagen kampioen? Niet eens hun aanvoerder Sebastián Coates? Hebben de stats het verkeerd of zien de fans het verkeerd? We hebben er even de Belgische cijfers op nageslagen. Die lijken niet zo fout. De beste speler in 1A is volgens dezelfde cijfers Noa Lang, voor het Genkse duo Bongonda en Ito. Je kan zeggen: daar hebben ze Onuachu toch gemist, maar Lang is zeker bepalend geweest voor het succes van Club. Voor bevestiging toch ook maar even met Ratko Svilar gebeld. Zijn zoon Mile speelt bij Benfica. Ratko kon omwille van corona niet naar Lissabon, maar zag wel veel matchen en heeft wat inside info. Hij bevestigt: 'Jan was goed dit seizoen. Excellent. Wat hij op zijn leeftijd misschien mist aan snelheid, maakt hij goed met ervaring. Een van de leiders achterin. Met iemand meelopen zal hij niet snel doen. Dan volgt er wel een foutje. Slim.' Een jaar geleden trok Vertonghen de deur van de Premier League achter zich dicht. Hij voelde dat er nog wel een paar seizoenen aan de top in zaten, maar niet meer in de veeleisende Premier League. Het zuiden sprak hem aan. Hij vondt Benfica, dat hem drie jaar aan zich wilde binden. Mooie stad, Champions League, degelijk niveau en een competitie die vergelijkbaar is met die in de Lage Landen: drie, vier topploegen en dan mindere goden. O clube do povo, een ploeg van het volk, vergelijkbaar met Ajax, zei hij op de kanalen van Benfica, en dat trok hem wel aan. Interviews geven ze niet vaak in Lissabon, de spelers. De sportkranten moeten het doen met quotes van de zenders, ook de buitenlandse. Vertonghen, inmiddels 34, dacht dat zijn ambitie wel zou rijmen met die van de club. 'Ik ben niet naar hier gekomen om uit te bollen. Ik heb nog altijd dezelfde ambitie als vroeger: prijzen pakken en Europees spelen bij een club met ambitie.' Prijzen pakken kan nog. De titel ging naar rivaal Sporting, tegen wie Benfica zaterdagavond thuis een prestigederby speelt, maar op 23 mei is er de finale van de beker. Tegenstander: Braga. Niet elke fan van Benfica is na één seizoen fan van Vertonghen, blijkt uit reacties op fora. Svilar vindt dat niet ongewoon. Vertonghen is een Belg, geen Portugees. Vertonghen is een late dertiger, geen jong geweld, dat wordt door Benfica vaak snel verkocht. En: Vertonghen kwam één van de betere talenten van het Portugese voetbal opvolgen, zijnde Rúben Dias. Die verhuisde op het einde van de zomertransferperiode naar Manchester City. Otamendi maakte de omgekeerde beweging, spreekt de taal, is een van de drie aanvoerders en heeft een iets groter palmares. Hij leidt centraal de defensie. Jan volgt. Svilar: 'Maar geloof me, fans zijn wat ze zijn: overal vrij hard. De kritiek is niet terecht. Jan had een uitstekend seizoen.' Veel heeft te maken met de teleurstelling. Benfica maakte dit seizoen een crisis door, werd ook geplaagd door corona. Ook Vertonghen raakte besmet. Zo loste de club bovenaan de rol. En dat is in een voetbalgek land dodelijk. Drie jaar geleden moesten de spelers van Sporting nog gaan lopen voor hun leven. Dit seizoen kreeg Benfica zo'n fanbezoek.