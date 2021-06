Kasper Dolberg was enkele jaren geleden het nieuwe opkomende talent bij Ajax. Nu is de Deen op zoek naar zijn beste vorm aan de Franse Azurenkust.

Als een voetballeek Kasper Dolberg zou tegenkomen op de toeristische promenade van Nice, zou hij vermoeden dat het een of andere acteur of zanger van een boysband is. De blondgelokte posterboy loopt met een modellenaura rond en aan de Côte d'Azur zijn zulke persoonlijkheden niet zeldzaam. Toch is Dolberg daar met andere bedoelingen dan genieten van het blitse celebrityleven: zijn toptalentstatuut van bij Ajax opnieuw opblinken.

...

Als een voetballeek Kasper Dolberg zou tegenkomen op de toeristische promenade van Nice, zou hij vermoeden dat het een of andere acteur of zanger van een boysband is. De blondgelokte posterboy loopt met een modellenaura rond en aan de Côte d'Azur zijn zulke persoonlijkheden niet zeldzaam. Toch is Dolberg daar met andere bedoelingen dan genieten van het blitse celebrityleven: zijn toptalentstatuut van bij Ajax opnieuw opblinken. Kasper Dolberg Rasmussen groeit op in Voel, een dorpje ten oosten van Silkeborg. Zijn ouders zijn sportief, maar vooral geïnteresseerd in handbal. Dat was in hun tijd de enige sport in Voel. 'Handbal wilde niet mixen met het voetbal, uit angst voor concurrentie', legde Flemming Dolberg, de vader van Kasper, uit. Toch krijgt voetbal de voorkeur bij zijn zoon. Op achtjarige leeftijd sluit die zich aan bij de lokale voetbalclub GfG Voel. Na vijf jaar bij Voel wordt Dolberg opgenomen in het jeugdteam van Silkeborg. De draaideurclub taxiet tussen de eerste en tweede klasse van Denemarken. Als jonge snaak valt de spits niet meteen op bij Silkeborg. 'Hij was wel heel dynamisch en snel. Hij kon geweldig springen en draaien. Tegenwoordig denkt iedereen dat het heel natuurlijk is dat hij schiet en scoort met links, dat het alleen een kwestie van talent is, maar daar heeft hij jaren op getraind', vertelt Jacob Tind, Dolbergs eerste jeugdcoach bij Silkeborg. Na een aanpassingsperiode begint Dolberg uit te blinken. De doelpunten rijgt hij aan elkaar en voor hij nog maar een wedstrijd voor de hoofdmacht heeft gespeeld, is een transfer naar Ajax al beklonken. 'Dit is de deur, dit is de kast.' We herinneren ons allemaal de Ivorianen van Beveren die met behulp van stickers de Nederlandse woordenschat leerden. Zo vergaat het Kasper Dolberg ook bij zijn gastgezin in Amsterdam wanneer hij daar als zeventienjarige jongen in 2016 aankomt. Hij wordt bij Ajax gehaald als linksvoor, maar na enkele weken ziet zijn trainer, John Bosman, dat Dolberg een rasechte spits is. Bij zijn debuut in de voorronde van de Champions League tegen PAOK scoort hij de 1-1. Uiteindelijk worden de Ajacieden naar de Europa League verwezen door Rostov, maar dat blijkt het perfecte speelveld voor Dolberg te zijn. Hij scoort er zes keer.In de Eredivisie scoort hij zestien keer en het liefst zijn dat spectaculaire doelpunten. De ijskoning begint echter te smelten na dat topseizoen. Peter Bosz vertrekt naar Borussia Dortmund en Erik ten Hag neemt zijn job bij Ajax over. Ten Hags speelstijl zorgt ervoor dat Dolberg minder ruimte heeft om in te voetballen. De trainer ziet potentieel in de Deen, maar die zal het niet meer waarmaken bij Ajax. Deels door het nieuwe spel, maar ook door blessures. In de zomer van 2019 maakt Dolberg de overstap naar OGC Nice, dat 20 miljoen betaalt voor de Deen. Net als bij Ajax doet hij het heel goed in zijn eerste jaar. Hij scoort elf keer en wordt door de supporters verkozen tot speler van het seizoen. Toch gooit een jammerlijk voorval roet in het eten: Lamine Diaby-Fadiga, een jonge ploegmaat van Dolberg, steelt zijn horloge en wordt ontslagen. Dolberg moet dit seizoen bewijzen dat hij geen first season wonder is. Dat vergaat hem tot nu toe niet zo goed. In september geraakt hij besmet met het coronavirus en dit jaar wordt hij geopereerd aan zijn blindedarm. Uiteindelijk blijft hij steken op zes doelpunten in de Ligue 1.