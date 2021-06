Een gesprek met Kasper Schmeichel, doelman van Leicester én Denemarken, straks tegenstander van de Rode Duivels op het EK.

Door Arthur RenardAls zoon van de legendarische doelman Peter Schmeichel was het voor Kasper geen gemakkelijke opgave om een naam voor zichzelf te maken. Maar daarin is hij nu toch al meer dan geslaagd. Nadat hij zijn carrière begon bij Manchester City, vertrok Kasper Schmeichel tien jaar geleden na enkele verhuurperiodes naar Leicester City. Vanuit het Championship promoveerde die club in 2014 naar de Premier League. Nadat The Foxes zich in hun eerste jaar ternauwernood handhaafden, volgde het seizoen erop een van de grootste verassingen in de geschiedenis van het voetbal: Leicester werd kampioen van Engeland. Dit jaar volgde de eerste FA Cup in de geschiedenis van de club, dankzij een goal van Youri Tielemans. Net als over de jonge Brusselaar is Schmeichel ook vol lof over Timothy Castagne en Dennis Praet, de twee andere Belgen bij Leicester. Vooraleer we daarop ingaan, hebben we het met de 34-jarige doelman over het komende EK en de kansen van zijn land. Qua voetbalsprookjes heeft hij zelf al het nodige meegemaakt en nu droomt hij stiekem dat hij zijn vader kan evenaren bij de nationale ploeg. Die werd in 1992 tot ieders verassing Europees kampioen met Denemarken. Heerst er een gevoel in het team dat jullie ver kunnen komen dit toernooi? Kasper Schmeichel: 'Met die gedachte was ik niet echt bezig toen ik bij het nationale team arriveerde voor de voorbereiding op het EK. Maar we hebben zeker een goed team en we hebben de laatste jaren op een constant niveau gepresteerd. We zijn goed getraind en met deze groep spelen we al een heel lange tijd samen. Dat geeft veel vertrouwen. Dus het zou zonde zijn om te denken dat we niet in staat zouden zijn om ver te komen.' Jullie spelen de drie groepswedstrijden op eigen bodem in Kopenhagen. Hoe voelt het om een thuisvoordeel te hebben tijdens een eindtoernooi, iets wat geen enkel ander Deens team ooit meemaakte? Schmeichel: 'Dat is fantastisch. Vorig jaar was de droom uiteraard om in een vol Parken Stadion te spelen. Dat zal dit jaar niet gaan, maar er zullen ook nu nog best wat fans aanwezig zijn. Het is mooi dat we als klein land kunnen ervaren hoe het is om een toernooi van deze omvang gedeeltelijk te organiseren. Wij als spelers zullen ervan genieten, maar ik denk dat iedereen in Denemarken dat zal doen, want zoiets hebben we nog nooit meegemaakt.' De tweede wedstrijd is tegen België. Heb je het al over dat duel gehad met je drie Belgische ploegmaats bij Leicester? Schmeichel: 'Nee, we hebben het er niet echt veel over gehad. Al hebben we natuurlijk afgelopen seizoen wel al twee keer tegen elkaar gespeeld in de Nations League, waarin België ons versloeg. Misschien dat we ze daarmee wel een vals gevoel van zekerheid hebben gegeven voor onze wedstrijd op het EK (lacht) . Maar we weten wat we tegen België kunnen verwachten. Ze zijn niet voor niets de nummer één van de wereld. Youri, Dennis en Timothy zijn spelers van topklasse, dat laten ze iedere dag zien op training. Als je hen aan het werk ziet, besef je dat het echt quality players zijn. Maar als je naar de Belgische ploeg kijkt, kun je dat wel over elke speler op elke positie zeggen.' Tielemans heeft zich ondertussen onsterfelijk gemaakt bij Leicester na zijn sublieme goal in de finale van de FA Cup tegen Chelsea. Wat ging er door je heen toen hij van grote afstand scoorde? Schmeichel: 'In eerste instantie dacht ik dat de treffer niet goedgekeurd zou worden. Ik dacht dat de VAR Ayoze Pérez zou terugfluiten ( na vermeend handspel, nvdr). Ik vierde dus nog niet onmiddellijk, want ik vreesde ergens dat de goal geannuleerd zou worden. Maar toen dat niet het geval bleek, was ik natuurlijk ontzettend blij. Die goal laat zien waartoe Youri in staat is en is een bewijs van het niveau dat hij elke wedstrijd haalt. Hij is de man van de grote momenten, hij laat het altijd zien wanneer we het nodig hebben of onder druk staan. Dat doelpunt had natuurlijk in geen enkele wedstrijd misstaan, maar om het te maken in de finale van de FA Cup... Meer kan je niet vragen.' Welke van de drie Belgen heeft dit seizoen eigenlijk het meeste indruk op je gemaakt? Schmeichel: 'Om eerlijk te zijn hebben ze alle drie indruk gemaakt op hun eigen manier. Degene die erboven uitsteekt, is natuurlijk Youri, vanwege zijn belang voor het team. Hij is de speler die zorgt dat alles functioneert. Hij is de speler die ons laat voetballen en wanneer hij op z'n sterkst is, dan zijn wij ook op ons sterkst. Het is bijzonder knap hoe hij op die jonge leeftijd al zoveel volwassenheid en ervaring in zijn spel legt. Hij heeft al veel ervaring opgedaan in verschillende Europese competities. Hij is de leider in de as van het veld. 'En dan hebben we Timothy, een heel energieke speler met een groot loopvermogen. Hij is goed met de bal, heel slim in zijn positionering en ook heel gevaarlijk voor de goal. Dennis had pech dit seizoen met een hamstringblessure. Hij begon net goed op dreef te raken in het team en draaide een goeie eerste seizoenshelft, maar toen kwam die blessure die hem de das omdeed. Maar voor die blessure zag ik op de dagelijkse training wat voor goeie speler hij is. We hebben geluk dat deze drie jongens bij Leicester spelen.' Geeft het feit dat je in de afgelopen jaren vanuit een underdogspositie tot onverwachtse prestaties met Leicester bent gekomen je nog een extra boost in de aanloop naar het EK met Denemarken? Schmeichel: 'Als je naar onze resultaten kijkt van de afgelopen vier jaar, dan kan je zien dat we een heel gestructureerd en capabel team zijn. We zijn een ploeg die heel moeilijk te verslaan is, heel moeilijk om te breken. Als we op voorsprong komen, laten we dat zelden uit handen glippen. Wat betreft de underdogspositie: in de wedstrijd tegen België is het natuurlijk duidelijk dat zij de favoriet zijn gezien de spelers die ze hebben en de resultaten die ze over de afgelopen jaren hebben geboekt. Maar we weten dat wij ook een heel goed team hebben. 'We zullen het wedstrijd per wedstrijd moeten bekijken. Ik weet dat dat een cliché is, maar dat is wel de enige manier om het te benaderen. Dat is ook precies wat we deden toen we met Leicester vanuit die underdogrol de Premier League wonnen. We bekeken het wedstrijd per wedstrijd en we liepen niet op de zaken vooruit. Want als je te ver vooruit gaat denken, zullen er eerder fouten gemaakt worden.' Maar met jouw ervaring zou je misschien wel op je Deense ploeggenoten kunnen overbrengen dat alles mogelijk is? Schmeichel: 'Ja, maar ik ga ons niet voor aanvang van het EK laag of hoog inschalen, want dat druist in tegen de ervaringen die ik heb opgedaan en die tot succes hebben geleid. Ik denk dat het heel belangrijk is om in het hier en nu te leven. Het is cruciaal dat je niet op de zaken vooruitloopt en gaat roepen wat je wilt bereiken of dat je zelfs zult winnen. Binnenin het team hebben we wel onze doelen, maar daarover praten we niet echt met de buitenwereld, want dat neemt de focus weg van de eerstvolgende wedstrijd en die is altijd het belangrijkst. Want als je gaat denken: oké, eerst Finland, en dan België en dan Rusland, dan is dat het moment dat je fouten maakt, want dan ben je met je hoofd al half bij wedstrijden in de toekomst. Als je de eerste wedstrijd verliest, weet je namelijk dat het een ongelofelijke opgave wordt om het recht te trekken. Dus is het zaak om alleen bezig te zijn met wat er zich nu afspeelt. Dat geldt voor elke competitie die je ingaat. Neem het afgelopen jaar met Leicester. Binnenin de ploeg hadden we ons als doel gesteld om de FA Cup te winnen. Maar we konden bijvoorbeeld niet de vijfde ronde ingaan en al denken wie we mogelijk zouden loten in de kwartfinale, want we moesten eerst door die vijfde ronde zien te komen. Ook bij ons in de Deense ploeg ligt de focus op het heden en is het belangrijk niet op de zaken vooruit te lopen.' Als je de groepsfase overleeft, ga je misschien toch iets meer vooruitdenken? Schmeichel: 'Nee, dat denk ik zeker niet. Dit is de manier hoe wij het benaderen en als je om je heen kijkt naar topteams en met spelers praat van zulke ploegen, dan zie je dat zij hetzelfde doen. Het gaat erom dat je in het nu leeft en ik denk ook niet dat de spelers in de Deense ploeg het type mensen zijn dat zichzelf voorbijloopt. We zijn evenwichtig en begrijpen wat er nodig is om te komen waar we willen komen.' Je vader won het EK met Denemarken in 1992. Zijn er bepaalde ervaringen van hem die je meekreeg en die van pas zouden kunnen komen tijdens dit EK? Schmeichel: 'Ik ben nu 34 en heb zo'n 700 wedstrijden in mijn carrière gespeeld. Ik heb ook toernooi-ervaring, dus ik denk niet dat er nog veel is dat hij me kan vertellen dat ik niet al eerder heb gehoord. We hebben ook beiden op een WK gestaan, bijvoorbeeld. Maar over dit soort dingen hebben we het eigenlijk niet heel vaak.' Was het verhaal van het EK 1992 het verhaal waarover je het liefst hoorde van je vader? Schmeichel: 'Om eerlijk te zijn is mijn vader niet echt het type om veel over het verleden te praten. Mijn herinneringen zijn meer op basis van andere zaken, zoals het bekijken van video's. Elke keer als Denemarken zich plaatst voor een eindtoernooi, worden die beelden natuurlijk weer uitgezonden. Dus mijn herinneringen komen meer van die momenten, want mijn vader is niet iemand die er eens voor gaat zitten en gaat vertellen over zijn carrière.' Tot slot: naast je huidige Belgische ploeggenoten bij Leicester speelde je ook langere tijd met Ritchie De Laet. Heb je nog speciale herinneringen aan hem? Schmeichel: 'Hij is ongelooflijk snel. Ik denk dat Ritchie een van de snelste spelers is die ik ooit heb gezien. En daarbij is hij ook een topgozer. Hij was heel populair binnenin de ploeg. Ik weet dat er veel jongens zijn die, als ze naar België gaan, een biertje met hem drinken. We volgen elkaar ook op Instagram en zo nu en dan zien we elkaar ook, al is dat de laatste tijd natuurlijk moeilijk geweest vanwege corona. Maar hij is echt een geweldige kerel en een heel goeie voetballer.'