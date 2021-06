Italië won 53 jaar geleden zijn eerste en enige EK. Met dank aan Luigi Riva, die terugblikt op toen en de kansen van Italië op het komende EK weegt.

53 jaar geleden zette Luigi 'Gigi' Riva Italië met een vroeg doelpunt tegen Joegoslavië op weg naar de enige Europese titel ooit. Nu zal hij de openingswedstrijd van het EK, Italië-Turkije, volgen op tv. Hij is blij, zegt hij ook, dat Italië net voor het EK een oefenmatch speelde in 'zijn' Cagliari, de stad waar hij in 1962 arriveerde. In 1969/70 bezorgde hij de Sardijnse club zijn enige landstitel en ondanks aanbiedingen van onder meer Juventus bleef Riva Cagliari trouw tot het einde van zijn carrière in 1976. Nog altijd is hij de meest succesvolle doelschutter ooit van de Squadra met 35 goals in 42 interlands. Welke herinneringen komen bij u naar boven als u terugdenkt aan dat gewonnen EK in 1968? Luigi Riva: 'Het feest op het veld en de feestnacht die volgde. Toen de avond viel, waren we nog met zijn vieren, maar een groot deel van de nacht was ik in mijn eentje op stap. Het was mijn eerste grote internationale succes en ik vond dat ik dat alleen moest verwerken.' Herinnert u zich nog die goal in de finale tegen Joegoslavië? Riva: 'Ja. Even dacht ik dat ik buitenspel stond, maar toen koos ik een hoek. De goeie.' Wat bevalt u aan het huidige team? Riva: ' Mancini brengt fris en modern voetbal, een herkenbaar model. Dit is 'zijn' nationale ploeg. Hij beschikt over de vastberadenheid en het enthousiasme om zijn boodschap als trainer over te brengen: dat je op het veld stapt om te winnen, met dominant voetbal dat het resultaat bepaalt in plaats van het te ondergaan.' Had u vandaag ook zo makkelijk doelpunten gemaakt met dit Italië? Riva: 'Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik me zou geamuseerd hebben, omdat dit een ploeg is die aanvalt en naar voor speelt. Wij probeerden meer het spel af te dekken en te mikken op de snelle tegenaanval. Dit Italië is in evenwicht. Het beschikt ook over een goeie verdediging en kan het spel doen kantelen: het voetbalt aanvallend, maar ook niet té. ' Is er bij Mancini iets waarin je iets van jullie bondscoach van destijds, Valcareggi, herkent? Riva: 'Toch wel. Mancini managet het team ook op een familiale manier. Het is een trainer die zijn spelers van nabij volgt, ze op menselijk vlak steunt en ze stimuleert door veel met hen te praten. Hij heeft ook ervaring zat, en veel interessants te vertellen. Spelers voelen dat. Het echte geheim van dit team is Roberto Mancini!' Wie is of zijn voor u de sleutelspeler(s) van dit Italië? Riva: 'Ik heb een zwak voor Barella, al zijn het Verratti en Jorginho die de ploeg doen draaien. Dit team is een stevig geheel dat niet afhangt van één speler.' Is het een handicap dat Italië de voorbije drie jaar geen enkele echt grote Europese ploeg bekampt heeft? Riva: 'Ik zie vandaag geen minder goeie ploegen meer in Europa. Je moet tegen iedereen vol aan de bak om te kunnen winnen. In mijn tijd trof je nog eens een mindere, niet georganiseerde tegenstander. Vandaag wil niemand nog een slachtoffer zijn.' Mancini zei dat hij dit EK wil winnen. Wat vindt u van die uitspraak? Riva: 'Roberto heeft niet overdreven. Het heeft geen zin om te mikken op een bescheiden resultaat. Je moet er vol voor gaan. Als hij dat zegt, geloof ik hem. Niemand anders kan beter de mogelijkheden van dit team inschatten.' Door Andrea Elefante