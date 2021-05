Marina Granovskaia werkte zich op tot directeur van FC Chelsea en een van de invloedrijkste vrouwen in de voetbalwereld.

Dit stuk komt uit Raimundo, het nieuwe e-magazine van Sport/Voetbalmagazine.

...

'M arina, Marina, Marina. Ti voglio al più presto sposar.' Zo zong de Italiaanse zanger Rocco Granata over Marina, de vrouw met wie hij graag wilde trouwen. Aurelio De Laurentiis, voorzitter van Napoli, zong het liedje in 2013 op een persconferentie ook, maar met een andere reden. Het was zijn antwoord op de vraag of Chelsea Edinson Cavani zou overnemen. Het was zijn manier om te zeggen dat Marina Granovskaia nog niet van zich had laten horen. Want zij is het die de touwtjes bij The Blues in handen heeft. Nadat ze in 1997 in Moskou afstudeerde aan de faculteit Buitenlandse Talen, ging Granovskaia aan het werk bij Sibneft (nu Gazprom Neft). Het olieconglomeraat stond toen onder leiding van Roman Abramovitsj en Granovskaia werd er zijn persoonlijke assistente. In 2001 stampte de Rus, die buiten de landsgrenzen wilde investeren, in Londen Millhouse Capital uit de grond, een bedrijf dat zijn belangen en die van zijn partners moest vertegenwoordigen. Granovskaia verhuisde mee. Toen Abramovitsj in 2003 voetbalclub Chelsea kocht, volgde zijn secretaresse hem opnieuw en werd ze zijn grootste vertrouwenspersoon. In 2017 werd ze gepromoveerd tot directeur, waardoor de inkomende en uitgaande transfers en de onderhandelingen daarrond haar verantwoordelijkheid werden. Wegens haar kordate manier van onderhandelen kreeg ze al snel de bijnaam Iron Lady. Haar strenge aanpak zorgde voor enkele financiële successen. De Russische met Canadese roots wist enkele spelers te verkopen voor hallucinante bedragen. Het beste voorbeeld is ongetwijfeld Eden Hazard, die naar Real Madrid verhuisde voor, met alle premies erbij, zo'n 115 miljoen. Naast de riante sommen geld die ze op de rekening van Chelsea wist te toveren, haalde Granovskaia onrechtstreeks ook enkele prijzen binnen. Na het tweeluik tussen Barça en Chelsea in de Champions League van 2009 en de agressieve uitlatingen van Chelseaspits Didier Drogba, waren er maar weinigen die de Ivoriaan nog bij de club wilden houden. Marina was echter wel overtuigd en bood de spits een contract van drie jaar aan. Het volgende seizoen werd hij topscorer in de Premier League en pakte Chelsea de dubbel. In 2012 kopte hij de gelijkmaker binnen en scoorde hij de winnende penalty in de CL-finale tegen Bayern München. De 46-jarige directeur is de enige persoon die tot Abramovitsj kan doordringen. Zo praatte zij op haar landgenoot in om José Mourinho in 2013 nog een kans te geven als trainer. Zijn vorige passage bij The Blues was met een sisser afgelopen en de relatie tussen de Portugees en de eigenaar was verzuurd. Toch kreeg Mourinho een kans, wat resulteerde in een titel en de League Cup in 2015. Bij verlengde contracten of nieuwe spelers hoort een foto aan de onderhandelingstafel. Granovskaia (46) heeft een permanente plek op die foto, wat ervoor zorgt dat ze een bekend gezicht werd voor de buitenwereld. Daar blijft het echter bij. De Russin gaf nog nooit een interview en is niet van plan om dat in de nabije toekomst te doen. Als ze een Russische spionne is, doet ze haar job best goed. Is ze getrouwd? Heeft ze kinderen? Vragen waar geen antwoorden op te vinden zijn. Wat wel duidelijk is, is dat ze haar vrouwtje staat in het voetbal. Dat blijkt ook uit de rangschikking van 'meest invloedrijke vrouwen in de internationale sport' van Forbes, waar ze op nummer vijf prijkt. Die positie zorgt voor heel wat lof aan haar adres. Zo ook van Karl-Heinz Rummenigge: 'Chelsea is best sterk uit de coronacrisis gekomen. Marina heeft haar werk goed gedaan', aldus de Bayern-bestuurder.