Lille OSC droomt van een vierde landstitel en hoopt daarvoor op een snelle terugkeer van Jonathan David.

Dit stuk komt uit Raimundo, het nieuwe e-magazine van Sport/Voetbalmagazine.

8 november 2020, de elfde speeldag van de Ligue 1: tot dan was het wachten alvorens Jonathan David de weg naar de netten vond voor zijn nieuwe club, Lille OSC. Overgekomen van KAA Gent voor een recordbedrag van 27 miljoen euro (plus bonussen), had de 21-jarige Canadese aanvaller toch een aanpassingsperiode nodig. Zijn Nigeriaanse voorganger in de spits bij Lille, Victor Osimhen (vertrokken naar het Napoli van Dries Mertens) zomaar doen vergeten, was uiteraard geen sinecure. Stefan Mitrovic, oud-verdediger bij KAA Gent en sinds 2018 aan de slag in de Ligue 1 bij RC Strasbourg, verklaarde eerder al dat die aanpassingsproblemen mogelijk te maken hadden met het specifieke karakter van de Franse hoogste voetbalklasse. 'Net als bij mij indertijd heeft het volgens mij bij hem ook eerder te maken met fysiek dan met tactiek. De intensiteit in de Franse competitie ligt hoger dan in de Belgische. Atletisch moet je hier echt 200 procent in orde zijn om mee te kunnen.' In een interview begin februari met L'Équipe kwam David zelf ook even terug op zijn moeizame start. 'Toen ik hier toekwam, had ik niet meer gespeeld sinds maart', liet hij optekenen. 'Ik miste ritme en woog 84 kilogram. Het was niet onlogisch dat ik me moest aanpassen aan mijn nieuwe ploegmaats. In de beperkte voorbereidingstijd moest ik ook de tactiek leren kennen en weten wat de kwaliteiten van mijn medespelers waren. Ik onderschatte de Ligue 1 niet - ik wist dat hier sterk verdedigd werd en dat het moeilijk zou worden om te scoren - maar ik moet toegeven dat ik bij de start van het seizoen niet klaar was om uit te blinken.' Desondanks bleef David het vertrouwen genieten van zijn coach Christophe Galtier. Halverwege het seizoen stond zijn teller op amper twee doelpunten, maar toch speelde hij in elke competitiewedstrijd (die hij niet geblesseerd moest missen). Van de 32 matchen begon hij er 24 als titularis. Na Nieuwjaar vond de Canadees volledig zijn draai en begon hij aan de lopende band te scoren. In zijn laatste 12 wedstrijden maakte hij 8 doelpunten. Door de blessure van zijn collega-spits Burak Yilmaz nam zijn belang voor de ploeg nog toe, maar ook toen de 35-jarige Turk weer fit bevonden werd, bleef David een sleutelfiguur voor Lille. In de topper tegen PSG op 3 april ontpopte hij zich tot matchwinnaar door het enige doelpunt van de avond te maken. Door die zege in het Parc des Princes telt Lille nu drie punten voorsprong op PSG, maar de euforie van de winning goal maakte snel plaats voor vertwijfeling. Al in de 35e minuut, een kwartier na het doelpunt, moest David noodgedwongen het terrein verlaten na een duel met Idrissa Gana Gueye. Een scheur in de ligamenten van de rechterenkel luidde het verdict. 'Enkele weken onbeschikbaarheid', aldus het officiële communiqué van de competitieleider. Op zes speeldagen van het einde zou dat kunnen betekenen dat David het prangende slot vanop de tribunes zal moeten meemaken. Club en speler duimen echter dat hij op 25 april al voldoende fit is om aan te treden tegen Lyon, dat vierde staat op vijf punten van Lille en net als Monaco (derde op vier punten) ook nog mag dromen van de landstitel. Één statistiek toont alvast het belang van Jonathan David aan voor zijn ploeg. Met hem aan de aftrap haalde Lille OSC 77 procent van de punten in de Ligue 1, zonder hem als basisspeler was dat slechts 54 procent. Om maar te zeggen dat ze in Noord-Frankrijk op hem rekenen om, tien jaar na de vorige, voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de landstitel te pakken. Door Raphaël Deby