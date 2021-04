Oud-doelman Oliver Kahn wordt begin 2022 de opvolger van Karl-Heinz Rummenigge als voorzitter van Bayern München.

Dit interview komt uit Raimundo, het nieuwe e-magazine van Sport/Voetbalmagazine.

Inlooptijd kreeg de 86-voudig Duits international voldoende in Beieren, want in januari 2020 begon Oliver Kahn aan zijn vijfjarig contract als bestuurslid. Daarin was voorzien dat hij het mandaat van Karl-Heinz Rummenigge zou opnemen na twee jaar. King Kahn, acht keer Duits kampioen en zesmaal Duits bekerwinnaar, was door zijn présence een angst voor vele aanvallers. Nadien was hij tien jaar lang tv-analist voor de ZDF. Tijdens een interview in Kicker vier jaar geleden zei je dat voetbal altijd de spiegel is van maatschappelijke ontwikkelingen. Waar moeten we ons dan aan verwachten, als we aan de rol van sociale media, diversiteit, racisme of homofobie denken? Oliver Kahn: 'Bayern München was en is nog altijd een kosmopolitische en tolerante club, die dat gevoel altijd opnieuw naar buiten brengt met initiatieven zoals 'Rood tegen Racisme'. Onze profkern brengt spelers uit drie continenten en elf landen samen. Wij zijn een thuis voor iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, godsdienst of seksuele geaardheid. Iedereen die tot de familie behoort, weet dit. We zijn er trots op dat racisme, homofobie, discriminatie en haat bij ons geen plaats krijgen. Voor Bayern is diversiteit een dagelijkse realiteit.' Aan de top van de Bundesligaclubs staan enkel mannen. Is voetbal dan een foto van de samenleving? Kahn: 'Onze gemeenschap staat verder en veranderde sterk. Ons publiek werd al heel divers. Het zou goed zijn als er meer vrouwelijke leidersfiguren zouden komen.' Zal Bayern München door corona spelers verliezen? Is de situatie nu anders dan het voorjaar van 2018, toen Robert Lewandowski naar Real Madrid wilde maar niet mocht? Kahn: 'In principe denken we er niet aan om onze toppers te verkopen. Continuïteit in onze groep blijft een succesfactor van Bayern München. Maar we leven niet meer in een voetbalparadijs, waar melk en honing onbeperkt vloeit.' Naast David Alaba kunnen de routiniers Javi Martínez en Jérôme Boateng straks gratis vertrekken. Hoe moet de club hierop strategisch reageren zodat er in de toekomst een som overblijft? Kahn: 'Door corona staan alle clubs voor een grote uitdaging. Door de moeilijke economische omstandigheden zullen we slim en efficiënt moeten handelen. Maar ik heb het volste vertrouwen in sportief directeur Hasan Salihamidzic en zijn team.' Ben je een moedige of een voorzichtige investeerder? Kahn: 'Ik neem graag berekende risico's.' Heel concreet: is na de aanwerving van Dayot Upamecano de investeringspot op? Kahn: ' Upamecano is door het nakende afscheid van Alaba een heel belangrijke transfer, om defensief verder goed gewapend te zijn.' Upamecano was de beste verdediger van RB Leipzig. Zet jij straks de jarenlange strategie verder van Bayern München: de voornaamste titelconcurrenten verzwakken? Kahn: 'We versterken ons met de profielen die we nodig hebben. Daar gaat heel wat screening en scouting aan vooraf. Het idee om een rechtstreekse tegenstander te verzwakken met een transfer komt in dat proces helemaal niet voor. Geen enkele speler wordt gedwongen om naar Bayern te gaan. Wij hebben gewoon een heel grote aantrekkingskracht, in de Bundesliga en ook in het buitenland.' Door Karlheinz Wild