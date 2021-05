Er wordt al jaren gesproken over de opvolging van Sergio Busquets (32), maar de middenvelder blijft incontournable bij FC Barcelona.

Met 627 wedstrijden op de teller in het eerste elftal van Barça moet hij maar drie spelers laten voorgaan: Lionel Messi (776), Xavi (767) en Andrés Iniesta (674). And still counting. Want in tegenstelling tot bij de nationale ploeg, waar hij met Rodri een te duchten concurrent heeft, lijkt er bij FC Barcelona geen sleet te zitten op Sergio Busquets. Dat bleek vorig weekend nog maar eens in de topper tegen Atlético. Toen hij na een botsing met Stefan Savic in de 32e minuut vervangen moest worden, nam Atlético het heft in handen. 'De blessure van Busi speelde ons parten, want daarna verloren we een beetje de controle', analyseerde Alfred Schreuder, de assistent van de geschorste Ronald Koeman, achteraf.

...

Met 627 wedstrijden op de teller in het eerste elftal van Barça moet hij maar drie spelers laten voorgaan: Lionel Messi (776), Xavi (767) en Andrés Iniesta (674). And still counting. Want in tegenstelling tot bij de nationale ploeg, waar hij met Rodri een te duchten concurrent heeft, lijkt er bij FC Barcelona geen sleet te zitten op Sergio Busquets. Dat bleek vorig weekend nog maar eens in de topper tegen Atlético. Toen hij na een botsing met Stefan Savic in de 32e minuut vervangen moest worden, nam Atlético het heft in handen. 'De blessure van Busi speelde ons parten, want daarna verloren we een beetje de controle', analyseerde Alfred Schreuder, de assistent van de geschorste Ronald Koeman, achteraf. Het was Pep Guardiola die in het seizoen 2008/09 de toen twintigjarige Busquets lanceerde in het eerste elftal. Sinds 2008 is Sergio, nochtans opgeleid als diepe spits, een vaste waarde als verdedigende middenvelder. Concurrenten kwamen en gingen, ze beten hun tanden stuk op de panlat uit Sabadell. In zijn debuutseizoen degradeerde Busquets de Mexicaan Rafael Márquez al tot centrale verdediger, twee jaar later gebeurde hetzelfde met Javier Mascherano. In de loop der jaren werden ook Alex Song, Paulinho, Arturo Vidal, Frenkie de Jong en Miralem Pjanic als mogelijk alternatief binnengehaald, maar het resultaat was uiteindelijk steeds hetzelfde: Busquets bleef staan en voor de nieuweling moest in het beste geval een andere positie gezocht worden. Het klinkt als het verhaal van Olivier Deschacht bij Anderlecht, die jarenlang elke nieuw gehaalde linksachter tot bankzitter degradeerde. Net als Deschacht is Busquets misschien ook wel een van de meest ondergewaardeerde spelers in de competitie. Worden er individuele prijzen uitgereikt, dan staat hij nooit vooraan in de rij. Dat stoorde hem in het begin van zijn carrière weleens, maar hij leerde leven met de appreciatie die hij wél van zijn trainers en collega's kreeg. Zo zou bondscoach Vicente del Bosque ooit gezegd hebben: 'Als je naar de wedstrijd kijkt, zie je Busquets niet, maar als je naar Busquets kijkt, zie je de hele wedstrijd.' Busquets, die in een latere fase zou willen uitbollen in de MLS, heeft nog een contract tot juni 2023. Bij Barça zouden ze hem wel graag aan boord houden, maar signaleren ze dat ze hem wat meer het vuur aan de schenen willen leggen. Alweer concurrentie dus. Die kan komen uit de cantera. Met name Ilaix Moriba, een 18-jarige Spanjaard met Guinese roots, is een optie.Maar het zou ook kunnen dat Barça alweer iemand haalt om Busquets scherp te houden. Het is een publiek geheim dat Ronald Koeman - als die er trainer blijft - zijn zinnen gezet heeft op Georginio Wijnaldum. Bij de Nederlandse nationale ploeg delen Wijnaldum en De Jong samen de lakens uit in de driehoek op het middenveld, in de laatste twee interlands vergezeld door Davy Klaassen in de punt voor hen. Bij Liverpool wordt Wijnaldum vooral gebezigd in een meer vooruitgeschoven positie op het middenveld, met Fabinho in zijn rug als pure nummer 6. De intussen 30-jarige Nederlander is deze zomer alleszins transfervrij en dus een interessante piste voor het financieel noodlijdende FC Barcelona. Maar er zijn nog kapers op de kust, onder meer Bayern München. Veel kans dus dat u volgend seizoen toch best weer naar Busquets kijkt om de wedstrijd te zien...