Toen Renato Sanches tegen Hongarije inviel, kantelde de match. Benieuwd of de Portugees de opgang kan doorzetten tegen Duitsland en Frankrijk.

Ook Lissabon heeft zijn achtergestelde wijken. Musgueira is er zo eentje, in het noorden van de stad. Hier groeide Renato Sanches op. Officieel 23, aangegeven bij de burgerlijke stand als geboren op 18 augustus 1997. Helemaal zeker is dat evenwel niet. Direct na zijn geboorte emigreerde zijn vader naar Frankrijk, op zoek naar werk. Pas vijf jaar later schreef hij Renato officieel in. Met die geboortedag. Rond zijn tiende ontdekten scouts zijn talent bij de voetbalploeg uit de wijk. Ze haalden hem naar Benfica, naar verluidt voor 750 euro en 25 ballen. Een week later was hij verdwenen, getuigden opleiders van de club in 2016, toen Renato Sanches plots hot werd tijdens het EK. Hij arriveerde in Frankrijk als toptransfer van Bayern München en kampioen van Benfica, maakte ook daar indruk, scoorde en werd verkozen tot de beste jongere. Kracht, techniek, snelheid: de zoon van een vader uit Sao Tomé en een moeder uit Kaapverdië had alles om een vedette te worden. Hij verdween dus, kwam niet meer naar training. Begeleiders van Benfica trokken naar Musgueira. Ook daar was hij spoorloos. Pas een maand later dook hij op met een verhaal dat er pas na heel lang aandringen uit kwam: een gebroken arm. In plaats van de dokters van Benfica om hulp te vragen, ging hij op de loop, uit vrees voor straf. Van Musgueira naar Seixal, een heel andere wereld. Van armoede naar luxe. Sanches was agressief in zijn spel, maar stond tactisch nergens. Na een goed EK bij de U17 met Portugal, debuteerde hij voor Benfica B op zijn 17 en een jaar later, in de aanloop naar het EK, was hij al een sleutelspeler in de race om de titel. Maar toen ging het fout. De sleutelspeler bij Benfica werd een randfiguur in München. Amper speeltijd, amper goeie dingen. Plots werden zijn tactische kennis en de zuiverheid van zijn passes in vraag gesteld. Al na een seizoen besloot Bayern hem te laten gaan. Paul Clement, ex-Cercle, ving hem op. Clement was de assistent van Carlo A ncelotti, die Sanches bij Bayern in handen had, en haalde hem naar Swansea City. Na zes maanden moest Clement ook constateren dat de speler niet rendeerde. In een interview met The Times zei hij in december 2017: 'Die jongen was veel meer beschadigd dan ik dacht. Het leek alsof hij alle leed van de wereld op zijn schouders torste.' Toen Clement werd vervangen door een Portugese coach, hoopten velen dat die Sanches aan het voetballen zou krijgen. Niet dus, ook door een hamstringletsel. Uiteindelijk bleek Lille de juiste keuze. De club brak in 2019 zijn transferrecord om hem binnen te halen en maakte van hem de bestbetaalde speler. In de luwte van het noorden vond hij weer speelplezier, voelde hij zich weer belangrijk en dat heeft hij nodig om zich aan de bal uit te drukken. 'Ik voel me eindelijk weer gelukkig', verklaarde hij zes maanden later aan L'Equipe. 'Ik weet dat ik kwaliteiten heb, maar ik moet ze ook tonen. Dat lukt hier. Vandaag is het tijd voor revanche.' Sanches is dan 22. In datzelfde interview onthult hij dat hij in de zomer van 2018 ei zo na bij PSG zat. Hij zat in München op restaurant, toen zijn makelaar Jorge Mendes belde: 'Alles is ok, morgen vlieg je naar Parijs om te tekenen.' Sanches maakte zijn valiezen, ging eerst nog trainen en toen zei Niko Kovac: 'Sorry, van mij mag je niet weg.' Vervolgens gebruikte Kovac hem amper. Na twee jaar Lille staat Sanches er terug. Opnieuw met een prijs als kampioen kwam hij naar dit EK. Doel: ook nu weer iets laten zien. Voorlopig als invaller, maar wel gelouterd.