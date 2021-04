De fiere herfstkampioen Olympique Lyon dreigt opnieuw de Champions League mis te lopen.

Dit stuk komt uit Raimundo, het nieuwe e-magazine van Sport/Voetbalmagazine.

Afgelopen zondag, 20u40. Olympique Lyon staat 2-0 voor in de topper tegen Lille OSC en zet zo een stapje dichter richting landstitel. Op vier wedstrijden van het einde van de competitie staat Lyon virtueel derde in het klassement op twee punten van PSG. Minder dan twee uur later ziet de wereld er echter helemaal anders uit. Lyon verliest de wedstrijd met 2-3 en telt als vierde in de stand zes punten achterstand op de leider. Lyon begon op zijn zachtst gezegd aarzelend aan de competitie. Van zijn eerste zes wedstrijden in de Ligue 1 won de club van Jean-Michel Aulas er slechts één. Sinds het begin van deze eeuw telde Lyon slechts één keer minder punten na zes speeldagen. Na een ook al teleurstellende zevende plaats vorig seizoen nam de druk op trainer Rudi Garcia en zijn spelers toe. De heropstanding was een absolute noodzaak. Vooral een gebrek aan efficiëntie werd hen verweten: in die zes wedstrijden was het percentage schoten tussen de palen het op twee na slechtste van de hele Ligue 1. Desondanks sprak Garcia het volste vertrouwen uit in zijn ploeg. Het bleek terecht, want van de volgende dertien wedstrijden won Lyon er tien en eindigden er drie op een gelijkspel. Die spectaculaire remonte leverde Olympique de leidersplaats op en de titel van herfstkampioen. Met ook nog de beste aanval in de Ligue 1 durfde Lyon weer groots te dromen. Begrijpelijk, want in de laatste tien seizoenen slaagde alleen Olympique Marseille er (in 2015) niet in op het einde van de rit de top 3 te bereiken nadat het de herfsttitel had gepakt. Sinds de terugronde slaagde Lyon er echter geen enkele keer meer in om het klassement aan te voeren, ondanks vier opeenvolgende overwinningen afgelopen winter. Het probleem was dat er nauwelijks nog regelmaat terug te vinden was in de prestaties. Van de laatste tien competitiewedstrijden kon de ploeg van Garcia er slechts vier winnen en tegen rechtstreekse concurrenten PSG en Lille werd verloren, telkens in eigen stadion. Na een seizoen zonder Europees voetbal werden met een EL-ticket de meubelen nog enigszins gered. In de strijd voor de Champions League speelt Lyon zondag allicht de wedstrijd van de laatste kans. Een nederlaag op het veld van AS Monaco, derde in de stand met vier punten meer dan Olympique, betekent zo goed als zeker het einde van de CL-aspiraties. Het aflopende contract van Rudi Garcia zal niet verlengd worden. Daarnaast dreigen ook verscheidene spelers het schip te verlaten. In de eerste plaats Memphis Depay. De kapitein en Nederlands international is einde contract en weigerde alle voorstellen die hij kreeg om langer te blijven. Hij zou naar verluidt vooral azen op een transfer naar FC Barcelona, waar zijn landgenoot Ronald Koeman trainer is. Ook Houssem Aouar staat in de belangstelling van meerdere topclubs en zou wel zin hebben in een nieuw avontuur. Volgens L'Équipe zijn Roberto De Zerbi, momenteel aan de slag bij Sassuolo, en Peter Bosz, ex-coach van Bayer Leverkusen, de twee voornaamste kandidaten om Garcia op te volgen. Ook de naam van Christophe Galtier, de succescoach van huidig competitieleider Lille OSC, circuleert, ook al zou zijn verleden bij Saint-Étienne niet in goede aarde kunnen vallen bij de supporters. In afwachting staat Lyon ondertussen met de rug tegen de muur. Er rest Olympique nog vier kapitale wedstrijden waarin het alsnog hoopt bij de eerste drie te eindigen om zo een felbegeerd CL-ticket te bemachtigen. Anders eindigt het seizoen voor het tweede seizoen op rij in een sombere stemming. Door Raphaël Deby