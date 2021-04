Zinédine Zidane maakte de afgelopen weken alweer indruk, maar toch is de vraag: blijft hij ook volgend seizoen trainer van Real Madrid?

Dit stuk komt uit Raimundo, het nieuwe e-magazine van Sport/Voetbalmagazine.

'Zidane zou mijn trainer niet zijn.' Aan het woord is Enrique Riquelme in een recent interview met het Spaanse online medium El Confidencial. Het kan best zijn dat u nog nooit van Enrique Riquelme gehoord heeft. De jonge zakenman wil zich ooit kandidaat stellen voor het voorzitterschap van Real Madrid. Als T1 denkt hij eerder aan een type- Klopp of aan Raúl González Blanco, die op dit moment Real Madrid Castilla - de belofteploeg van Los Blancos - onder zijn hoede heeft. Ook huidig voorzitter Florentino Pérez is geen onvoorwaardelijke fan meer van Zizou, hoewel hij hem in maart 2019 eigenhandig terughaalde naar de Spaanse hoofdstad. Het contract van de Franse coach loopt nog tot juni 2022, maar naarmate de ontknoping van het seizoen dichterbij komt, wordt de vraag steeds prangender: is ZZ ook in 2021/22 nog trainer van Real Madrid? Dat zal ook voor een groot stuk van hemzelf afhangen. Het is goed mogelijk dat Zidane straks gewoon de handdoek in de ring gooit. Op persconferenties geeft hij steevast de indruk dat hij het belangrijk vindt om zich in zijn job te amuseren. Is dat niet meer het geval, dan geeft hij er de brui aan. Dat moet je Zidane wel nageven: stress lijkt geen vat op hem te hebben, hij is altijd en overal de rust in persoon. Een tweede factor is zijn relatie met Pérez. De voorzitter heeft dit seizoen meer dan eens achter de schermen zitten knarsetanden bij een aantal uitspraken en keuzes van zijn trainer. Dat die 'de oude garde' weer belangrijk maakte, was niet naar de zin van Pérez. Door de grote blessurelast en het falen van Eden Hazard, die Real een nieuwe dimensie moest geven, greep Zizou terug naar de mannen met wie hij tussen 2016 en 2018 drie jaar op rij de Champions League won: Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Dani Carvajal, Lucas Vázquez en Karim Benzema. Stuk voor stuk spelers die voor Zidane door het vuur gaan. Ook Raphaël Varane, die eerst nog moest opboksen tegen Pepe, is uitgegroeid tot untouchable, net zoals Thibaut Courtois en linksachter Ferland Mendy. Heel wat spelers - denk maar aan Luka Jovic en Martin Odegaard - konden zich nooit echt in de gunst van Zidane voetballen. De Franse T1 legt de lat hoog en om erover te geraken, moet je van goeden huize zijn. Zidane is ook niet helemaal overtuigd van Vinícius Júnior, maar Pérez heeft wel 45 miljoen euro voor hem betaald. Het is het dilemma van elke coach onder Pérez: stelt hij the president's men op? Doet hij dat niet, dan wordt de deur naar de uitgang subtiel opengezet. En laat één ding duidelijk zijn: Zidane houdt geen rekening met de wensen van zijn voorzitter. Dat kan hij zich ook veroorloven. Nadat hij met Real drie keer op rij de Champions League won en twee titels pakte, is hij ook dit seizoen nog in de running op het kampioenenbal en in La Liga. Bovendien straalt hij de standing en sereniteit uit die bij een club als Real past.Voor Zidane klinkt de lokroep van de Franse nationale ploeg echter steeds luider. Het contract van de huidige bondscoach Didier Deschamps loopt nog tot na het WK 2022, maar diens behoudende speelstijl werkt stilaan op de zenuwen van de publieke opinie. Zidane heeft altijd gezegd dat hij de nationale ploeg als een mogelijkheid ziet 'voor later'. Wanneer dat precies is, zal de toekomst uitwijzen. Met Zizou als bondscoach zou er ook een einde komen aan de verbanning van Karim Benzema. Bondsvoorzitter Noël Le Graët gaf alleszins aan dat Zidane de eerste is met wie hij contact zal opnemen als Deschamps stopt.