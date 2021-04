Gerard Moreno(29) is bij Villarreal aan een fantastisch seizoen bezig. Deze week kan hij zich nog meer in de kijker spelen tegen FC Barcelona en Arsenal.

Er staan vijftien minuten op de klok wanneer Jordi Alba ontsnapt op links. Hij haalt de achterlijn, legt de bal simpel terug op Ansu Fati, die het leer met rechts in het dak van het doel knalt. Vier minuten later wordt de verdediging van Villarreal weer uit verband gespeeld en maakt Ansu Fati de 2-0. De match eindigt die 27e september 2020 op een beschamende 4-0. De Spaanse competitie is nog maar net begonnen en Villarreal, en met name Unai Emery, zit al meteen met veel vraagtekens. De Baskische coach was in de zomer met grote trom binnengehaald na zijn mislukte avontuur bij Arsenal, waar hij eind november 2019 aan de deur was gezet. Emery haalde in zijn carrière fantastische resultaten met de Spaanse clubs Valencia en FC Sevilla (drie keer op rij winst in de Europa League), maar zal misschien wel de geschiedenis ingaan als de man die bij PSG aan de zijlijn stond tijdens de historische remontada van FC Barcelona op 8 maart 2017 (6-1 in Camp Nou). Villarreal heeft zich sinds die zware nederlaag wel herpakt. En hoe! Een Champions Leagueticket via de competitie zit er niet meer in, maar samen met Real Betis en Real Sociedad vecht het om de twee Europa Leaguetickets waar Spanje recht op heeft. In de halve finale van die Europa League neemt het het donderdag overigens op tegen Arsenal, Emery's ex-club. Als de gele onderzeeër straks de haven van het Europees voetbal bereikt, kan het van een geslaagd jaar spreken. Voor Gerard Moreno kan het seizoen sowieso al niet meer stuk. De 29-jarige Catalaanse centrumspits is, met in totaal 26 goals en 10 assists, bezig aan zijn beste prestatie ooit. In 2021 zit hij aan een waanzinnige 18 doelpunten in 19 matchen. Met dat cijfer doet hij even goed als Erling Haaland (ook 18 goals in 2021) en moet hij alleen Kylian Mbappé (21), Robert Lewandowski (22) en Lionel Messi (23) laten voorgaan. 'Ik heb nog maar weinig aanvallers gezien die het spel begrijpen zoals hij', zegt Xavier Calleja, vorig seizoen zijn trainer bij Villarreal, in El País. 'Hij is veel meer dan alleen goals. Hij haakt goed af, heeft een grote invloed op het samenspel, een sublieme laatste pass, en hij is ook goed in één-tegen-éénsituaties. Snel of explosief is hij niet, maar hij kan als geen ander de ruimte benutten. Zijn fysieke tests wezen uit dat hij eigenlijk meer een middenvelder is dan een spits. Het zou me niet verwonderen dat hij zijn doelpuntenaantal nog opkrikt.' In de geschiedenis van beste clubtopschutter ooit bij Villarreal is Moreno al Cédric Bakambu (22 goals in 2015/16) en Diego Forlán (25 goals in 2004/05) voorbij en moet hij alleen nog Giuseppe Rossi voor zich dulden. De Amerikaans-Italiaanse aanvaller prikte er in 2010/11 32 binnen. Moreno, die onlangs ook voor Spanje scoorde in de 3-1-overwinning tegen Kosovo, heeft nog acht wedstrijden om dat record aan diggelen te voetballen, negen als Villarreal de Europa Leaguefinale haalt. Bovendien kan hij ook clubtopschutter aller tijden worden. Rossi maakte er in 192 matchen in het gele shirt 82, Moreno's teller staat op 78 goals in 173 wedstrijden. Het belang van Moreno voor dit Villarreal kan dus niet genoeg benadrukt worden. Aan de hand van een coach die weleens de bijnaam Mister Europa League krijgt, is er dit seizoen misschien wel een verrassing in de maak voor het 'kleine' Villarreal. In de lege trofeeënkast is alleszins nog plaats. En met Arsenal heeft Emery nog een eitje te pellen.