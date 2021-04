Julian Nagelsmann zal bij Bayern onder een gigantische druk staan. Hij dreigt de 25 miljoen euro die voor hem werden betaald als ballast met zich mee te slepen.

Dit stuk komt uit Raimundo, het nieuwe e-magazine van Sport/Voetbalmagazine.

Een trainer van 33 jaar bij een topclub: evident is het niet. Bayern München deed het al eens eerder toen het in oktober 1991 de toen 33-jarige Sören Lerby aantrok als vervanger van de ontslagen Jupp Heynckes. Vijf maanden later werd de Deen de laan uitgestuurd. En dezelfde leeftijd had ook de Portugees André-Villas Boas toen hij in 1991 met FC Porto, als jongste coach ooit, de Europa League won en Chelsea hem voor vijftien miljoen euro uit zijn lopende overeenkomst wegkocht. Hij overleefde zijn eerste seizoen niet. Zo'n vaart zal het met Julian Nagelsmann niet lopen. 33 jaar en 343 dagen zal de nieuwe trainer van Bayern München zijn als hij op 1 juli bij de Duitse recordkampioen aan de slag gaat. Nagelsmann heeft op zijn prille leeftijd zoveel bagage dat Bayern voor hem probleemloos 25 miljoen euro betaalde en een contract van vijf jaar gaf. Medio 2018 al kreeg Nagelsmann een aanbod van Real Madrid, dat getipt was over het potentieel van de trainer. Maar Nagelsmann verkoos nog een jaar bij Hoffenheim te blijven. Hij heeft voor zichzelf een duidelijke weg uitgetekend. Na twee jaar bij RB Leipzig (vorig seizoen derde en de halve finale van de Champions League, nu tweede) acht Nagelsmann, afkomstig uit Beieren, zich nu klaar voor een nieuwe uitdaging. Bij een club waar een van zijn spelers, de 35-jarige kapitein Manuel Neuer, ouder is dan hij. Julian Nagelsmann geldt als het grootste Duitse trainerstalent dat er ooit is geweest, een man met revolutionaire ideeën. Hij zei ooit te werken met 31 principes, maar hij wil die niet benoemen omdat hij de concurrentie dan te veel in zijn kaarten laat kijken. Nagelsmann heeft een scherp tactisch inzicht en kan erg snel beslissen. Hij staat heel dicht bij de spelers en probeert zich telkens weer in te leven in hun situatie. Nagelsmann is heel sociaal en vindt mensenkennis en empathie een absolute noodzaak om zijn job goed te kunnen uitvoeren. Hij heeft een duidelijk idee waar hij naartoe wil. De bal breed spelen bijvoorbeeld is bij hem verboden. Eén keer raken vindt hij mooi, maar moeilijk. Het leidt volgens hem te vaak tot balverlies. De bal eerst controleren en dan doorspelen werkt, zo zegt hij, zelden vertragend. Nagelsmann vindt het belangrijk om zichzelf te blijven vernieuwen en wisselt ideeën uit met coaches uit andere sporten. Zo probeert hij zijn horizon te verbreden. Hij gebruikt in zijn aanpak wetenschappelijke bevindingen, maar wil niet de fout maken het voetbal als iets technocratisch te beschouwen. Bij Bayern München zal Julian Nagelsmann, die nog maar van 2016 als hoofdtrainer in de Bundesliga werkt, in een heel andere wereld terechtkomen. Hij moet met vedetten werken, met ego's en in een toch wel heel bijzonder structuur. Zijn doen en laten zal onder een vergrootglas worden gelegd en er is die gigantische afkoopsom. Met stress lijkt Nagelsmann anderzijds geen moeite te hebben Hij werkte in Hoffenheim onder de extreem moeilijke eigenaar Dietmar Hopp en frappeerde door de manier waarop hij in februari 2016 als opvolger van de met hartritmestoornissen kampende Huub Stevens Hoffenheim overnam en als beginnend trainer zijn stempel drukte toen de ploeg midden in een degradatiestrijd zat. Hij bleef ook probleemloos overeind in de bizarre bestuurlijke constructie van RB Leipzig, waar hij een zeer sterke ploeg maakt zonder echte vedetten. Bayern München pleegt zich bij het aantrekken van een nieuwe trainer uitvoerig te informeren. Dat is ook bij Julian Nagelsmann gebeurd. Naast zijn competentie vielen ook zijn moed en zelfbewustzijn op. Het zijn eigenschappen die Nagelsmann bij Bayern goed zal kunnen gebruiken.