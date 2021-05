Adi Hütter (51) verlaat Eintracht Frankfurt voor Borussia Mönchengladbach. Daarmee laat hij mogelijk de Champions League links liggen. Maar wie is de Oostenrijker eigenlijk?

Dit stuk komt uit Raimundo, het nieuwe e-magazine van Sport/Voetbalmagazine.

...

Hij heet eigenlijk Adolf, maar die naam hoort Adi Hütter liever niet. 'Mijn moeder noemde me van kleins af al Adi. Je begrijpt wel waarom ik niet tevreden ben met mijn echte voornaam', gaf de Oostenrijkse voetbaltrainer toe op de Duitse radiozender FFH. Net zoals Adi Dassler, bezieler van sportmerk Adidas, wordt hij liever niet gelinkt aan Adolf Hitler. Als speler won Hütter drie Oostenrijkse landstitels met het toenmalige Austria Salzburg, nu Red Bull, en verloor hij de UEFA Cupfinale met die ploeg in 1994 nipt van Inter. Door aanhoudende blessures begon hij in 2007 met coachen, een vakgebied waar hij intussen naam maakt. Beginnend bij RB Salzburg II en via enkele kleinere clubs coachte hij in 2014 de hoofdmacht van de Oostenrijkse club. Nadat hij de Oostenrijkse dubbel pakte in zijn eerste seizoen, ging hij drie seizoenen Young Boys Bern in Zwitserland coachen. Daar won hij in zijn laatste seizoen de eerste Zwitserse Super League voor de club sinds 1986. Na die twee succesverhalen was de interesse groot en trok uiteindelijk Eintracht Frankfurt aan het langste eind. 'Ik wees al twee Bundesliga-aanbiedingen af, dus is het een droom om hier eindelijk te zijn', vertelde Hütter trots tijdens de overstap. 'Zijn cv is indrukwekkend. Hij weet perfect hoe hij het beste uit een ploeg kan halen', vond Frankfurts sportief directeur Fredi Bobic. Dat was ook nodig, want zijn voorganger Niko Kovac won de DFB-Pokal tegen Bayern München, trok richting Beieren en zijn sterkhouders Marius Wolf en Lukas Hradecky verlieten de club. Hütter kreeg het nieuw gekochte aanvalstrio Luka Jovic - Sébastien Haller - Ante Rebic. Hij startte zwak met een bekeruitschakeling en een verloren supercup, maar daarna volgde een ongeslagen reeks van 11 wedstrijden waarvan er 10 werden gewonnen. Zo'n reeks herhaalde Frankfurt na de winter, waardoor het de halve finale van de Europa League haalde. 'Hij was buitengewoon voor ons', blikt Bobic terug op die periode. Nadat hij zijn sterkhouders verloor, volgde een overgangsjaar. Onder meer Bas Dost kwam naar Frankfurt, maar Hütter had in zijn 3-5-2- of 3-4-3-formatie nood aan dynamische spitsen. André Silva, Amin Younes en ex-STVV'er Daichi Kamada zijn nu de go to-aanvallers. Samen met de terugkeer van Jovic, gehuurd van Real Madrid in januari, knokten de Frankfurters zich naar de strijd om de Champions Leagueplaatsen. Borussia Mönchengladbach betaalt volgens de Duitse krant Bild Frankfurt nu een afkoopclausule van 7,5 miljoen euro, die tot 10 miljoen stijgt als Die Adler zich kwalificeren voor de Champions League. Dat zou van Hütter een van de duurste trainers aller tijden maken. Hütters succesratio met spitsen is allicht een reden voor Die Fohlen om dat bedrag uit te geven: Jonathan Soriano (RB Salzburg, 46 goals en 20 assists in 49 wedstrijden), Guillaume Hoarau (YB Bern, 61 en 23/88), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt, 31 en 8/65), Sébastien Haller (Frankfurt, 20 en 12 /41) en André Silva (Frankfurt, 42 en 15/69). Gladbach heeft met het aanvalstrio Alassane Pléa, Marcus Thuram en Breel Embolo de ingrediënten om zo'n succesrecept te herhalen. De overstap werd in vraag gesteld: waarom verlaat hij mogelijk CL-voetbal voor een ploeg die het kampioenenbal zeker niet haalt? Het antwoord is simpel: de kans is reëel dat de sleutelspelers van Eintracht worden weggekocht en dat een overgangsjaar met een Europese blamage op hem afkomt. In Mönchengladbach vindt hij een uitdaging bij een grotere club die de structuur heeft om op constante basis Europees te spelen.