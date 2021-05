Gerardo Seoanevervangt bij Leverkusen interim-coach Hannes Wolf. Van de Zwitser wordt een CL-ticket verwacht.

Het is en blijft een beproefd recept in het profvoetbal: de toonaangevende leiders (trainers of spelers) weghalen bij een bijzonder onaangename tegenstander. Bayern München paste, met groeiend succes, jarenlang deze strategie toe op veel van zijn transferactiviteiten. Bij Schalke 04, Borussia Dortmund, TSG 1899 Hoffenheim en recent RB Leipzig verloren ze zo een pak sterkhouders aan de recordkampioen. In februari was het coach Gerardo Seoane (42) die in de zestiende finales van de Europa League met YB Bern verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Leverkusen. De doelpuntenverhouding was veelzeggend en maakte indruk op de weggespeelde en nonchalant voetballende Werkself. Sportief manager Rudi Völler moest niet lang nadenken om Seoane naar het Rijnland te lokken met een driejarige overeenkomst. Dat daarbij een vaste afkoopsom van 1 miljoen euro moest worden neergelegd, doordat zijn deal bij Bern nog doorliep tot 2023, vormde geen belemmering. 'Het parcours dat Gerardo daar aflegde, was indrukwekkend', vertelde Völler aan Kicker. 'Ik ben ervan overtuigd dat hij een verrijking voor de Bundesliga zal worden.' YB Bern kroonde zich onlangs voor de vierde opeenvolgende keer tot Zwitsers kampioen. Eerst met Adi Hütter, de laatste driemaal met polyglot Seoane. De man met Spaanse roots spreekt naast Duits en Spaans even sterk en zonder accent Engels, Italiaans, Frans en Portugees. Een linguïstisch genie dus. Zijn opdracht is duidelijk: het risicozwangere voetbal van de Nederlander Peter Bosz, die in maart werd ontslagen, handhaven en succesvol verderzetten. Seoane, die in 2020 ook de Zwitserse beker aan zijn palmares toevoegde, heeft het geluk dat Bayer Leverkusen financieel niet te zwaar werd getroffen door de coronapandemie. Dankzij de zesde plaats zijn ze verzekerd van een rechtstreeks ticket voor de EL-groepsfase, maar het uiteindelijke doel ligt veel hoger: bij de eerste vier eindigen, wat in de Bundesliga goed is voor de CL-poules. Het is nu ook zeker dat Hannes Wolf opnieuw aan de slag gaat bij de Duitse voetbalbond, waar de ex-coach van KRC Genk sinds oktober 2020 werkt als bondscoach bij de U18. Eind maart huurde Leverkusen de oud-trainer van VfB Stuttgart en Hamburger SV voor in totaal acht competitieduels. Wolf installeerde een 3-4-2-1-veldbezetting, wisselde tweemaal voor een 4-2-3-1 en koos tegen Borussia Dortmund voor een 4-4-2 met twee controleurs. Hij stabiliseerde het wankele team en geraakte uiteindelijk aan een 12 op 24, met een doelpuntenverhouding van 10-8. Het rapport van amper vijftig procent maakt duidelijk dat veel duels moeilijk bleven. De magie van het eerste derde van het seizoen, toen Leverkusen zelfs even bovenaan het klassement prijkte, kwam niet meer bovendrijven. Vandaar de keuze voor de nieuwe bezems. Seoane krijgt nu de taak om het enorme potentieel van de spelerskern, waaronder Leon Bailey (23, ex-KRC Genk, 9 goals en 9 assists in 30 duels, contract tot 2023), eindelijk op een permanente basis maximaal te benutten. Met de tweelingbroers Lars en Sven Bender, die beiden stoppen na vijftien jaar profvoetbal en samen 865 Bundesligaduels afwerkten, verliest de nieuwe hoofdtrainer wel twee cultuurbewakers en topprofs die de mouwen opstroopten. Seoane geldt als een controlefreak, die via literatuur en cursussen over people management veel aandacht besteedt aan directe communicatie, lichaamstaal en sociale interactie. Bij YB Bern pakte hij steevast uit met een duidelijk herkenbaar 4-4-2-systeem.