Vicewereldkampioen Kroatië rekent tijdens het EK op Nikola Vlasic, een rijzende ster uit de Russische competitie.

Door Guillaume VandroogenbroeckVan zijn geboorteland Kroatië naar de koude van Moskou: Nikola Vlasic had er heel wat kilometers voor over om de duurste speler van de Russische competitie te worden. Als jeugdproduct van Hajduk Split - dat ook nog andere talenten van de huidige lichting voortbracht zoals Mario Pasalic (Atalanta Bergamo), Domagoj Bradaric (Lille OSC) en Ante Palaversa (KV Kortrijk) - was het nooit zijn plan om ooit voor CSKA Moskou te gaan voetballen. Vlasic, die weleens vergeleken wordt met zijn landgenoot Luka Modric, verruilde Split in 2017 voor Everton in de Premier League. Het leek een droomtransfer, maar de overstap bleek uiteindelijk allesbehalve een sprookje. Bij de Toffees kwam hij terecht in een ploeg in volle opbouw en werd hij nooit op zijn favoriete positie - de nummer 10 - uitgespeeld. Meer nog, hij mocht er voornamelijk plaatsnemen op de tribune en werd al snel bestempeld als een flop. 'Ik was een van de beste middenvelders van de ploeg', zegt hij er zelf over, 'maar als ik opgesteld werd, dan was dat op de linker- of rechterflank.' Omdat hij meer speelkansen wilde, ging Vlasic in op de huurvraag van CSKA Moskou. 'Het was de grootste Russische club van de jongste twintig jaar en ze beloofden me dat ik mijn kans zou krijgen in een aanvallend ingesteld team.' Het was een gewaagde gok, maar hij draaide goed uit. Na enkele overtuigende prestaties, waaronder een doelpunt tegen Real Madrid in de poulefase van de Champions League, legde het bestuur van CSKA meer dan 15 miljoen euro op tafel om Vlasic definitief over te nemen. In Rusland blinkt Vlasic ondertussen bijna wekelijks uit, en dat als centrale middenvelder, zijn favoriete positie. Anders dan zijn landgenoot bij Real Madrid koppelt Vlasic techniek aan body, en zijn vizier is altijd richting doel van de tegenstander gericht. De afgelopen twee seizoenen was hij goed voor respectievelijk elf en twaalf doelpunten. Het leverde dit voetbaljaar evenwel niet het verhoopte succes op voor zijn club. CSKA Moskou eindigde pas als zesde in de Russische Premier League en speelt daardoor volgend seizoen geen Europees voetbal. De lokroep naar een sterkere competitie lonkt voor Vlasic - onder meer AC Milan toonde in maart al concrete interesse. Misschien kan de aanstelling van Ivica Olic als trainer van CSKA hem overtuigen om nog een jaartje langer in Moskou te blijven. Bij de nationale ploeg is Vlasic ondertussen wel een van de nieuwe boegbeelden onder Zlatko Dalic. Out Ivan Rakitic en Mario Mandzukic, in youngsters als Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb) en Josip Brekalo (VfL Wolfsburg). Jonge talenten genoeg, maar toch is het weinig waarschijnlijk dat Kroatië op dit EK zijn stunt van het WK in Rusland kan herhalen. De bondscoach is nochtans optimistisch. Dalic: 'We zijn misschien niet de topfavoriet om Europees kampioen te worden, maar we behoren nog altijd tot de beste tien ploegen van Europa.' Rugnummer 13, die er ooit van droomt om nummer 10 te dragen bij zijn nationale ploeg, maakt alleszins deel uit van een erg benijdenswaardig middenveld. Op enkele dagen van de oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels (zondag om 20u45), sparde Kroatië in eigen land tegen Armenië. Hoewel het resultaat mager was (1-1), keek Vlasic vol vertrouwen uit naar het duel met België. 'We moeten het opnemen tegen een sterke tegenstander, maar we gaan die wedstrijd winnen. Dat is mijn overtuiging.' De Duivels van Roberto Martínez passen maar beter op voor Vlasic, zeker als die zondag met zijn vorm uit Moskou op het veld staat.