Door de onbeschikbaarheid van Sergio Busquets draaien de spots bij Spanje automatisch naar de 24-jarige Rodri. Wie is hij?

Op 25 mei 2015 gaat de telefoon ten huize van Rodrigo Hernández Cascante. De achttienjarige middenvelder van de beloften van Villarreal zit op dat moment met zijn hoofd bij zijn examens en de daarop aansluitende vakantieperiode. Vakantie had hij wel verdiend, want het was een goed seizoen geweest. Op 7 februari had hij zijn debuut gemaakt bij de beloften en op het einde van het seizoen stond hij in de ploeg die de in Spanje felbegeerde Copa de Campeones de Juveniles, een toernooi waaraan 114 jeugdploegen deelnemen, won. Voor Villarreal was het de eerste keer dat het die jeugdtrofee in de wacht sleepte. Bovendien was 'Rodri', zoals hij genoemd wordt, in maart 2015 ook opgeroepen om mee te trainen met de nationale U19 van Luis de la Fuente. Dat de bondscoach hem uiteindelijk niet selecteerde voor de laatste kwalificatieronde met het oog op het EK U19, kon de pret niet bederven.

...

Op 25 mei 2015 gaat de telefoon ten huize van Rodrigo Hernández Cascante. De achttienjarige middenvelder van de beloften van Villarreal zit op dat moment met zijn hoofd bij zijn examens en de daarop aansluitende vakantieperiode. Vakantie had hij wel verdiend, want het was een goed seizoen geweest. Op 7 februari had hij zijn debuut gemaakt bij de beloften en op het einde van het seizoen stond hij in de ploeg die de in Spanje felbegeerde Copa de Campeones de Juveniles, een toernooi waaraan 114 jeugdploegen deelnemen, won. Voor Villarreal was het de eerste keer dat het die jeugdtrofee in de wacht sleepte. Bovendien was 'Rodri', zoals hij genoemd wordt, in maart 2015 ook opgeroepen om mee te trainen met de nationale U19 van Luis de la Fuente. Dat de bondscoach hem uiteindelijk niet selecteerde voor de laatste kwalificatieronde met het oog op het EK U19, kon de pret niet bederven. Maar die 25e mei van 2015 zou het leven van Rodri voorgoed veranderen. De La Fuente hing aan de lijn met de vraag of hij snel zijn koffers kon pakken. Federico San Emeterio, een defensieve middenvelder van Racing Santander, had zich in extremis geblesseerd en de U19 verzamelde die dag in Madrid om de volgende ochtend naar Georgië af te reizen. Daar stonden nog drie kwalificatiematchen op het programma. In de eerste wedstrijd, 1-4-winst tegen Georgië, viel Rodri twintig minuten voor tijd in. Maar in de twee andere, 5-0 tegen Turkije en 4-0 tegen Portugal, speelde hij alles. En hoe! Met Rodri als metronoom op het middenveld voetbalde Spanje de pannen van het dak. De jongeling van Villarreal mocht meteen een streep trekken door zijn vakantieplannen, want enkele weken later ging het EK U19 door in Griekenland. En De La Fuente liet er geen twijfel over bestaan: Rodri moest mee. Met hem als basisspeler werd Spanje Europees kampioen. Vanaf toen was de trein vertrokken. Het seizoen erop liet coach Marcelino hem met mondjesmaat proeven van de A-ploeg van Villarreal, waar hij een jaar later helemaal doorbrak. Daardoor trok hij ook weer de aandacht van Atlético Madrid, de ploeg waar hij zijn eerste voetbalstapjes had gezet. In de zomer van 2018 keerde hij terug naar Los Colchoneros. Een jaar later plukte Manchester City hem weg uit de Spaanse hoofdstad. Het lijkt een droomcarrière, maar toch was Rodri niet voorbestemd om een topvoetballer te worden. Toen hij in het seizoen 2015/16 voor het eerst zijn opwachting maakte in de basiself van Villarreal, ging een bekende Spaanse scout die voor verschillende Premier Leagueclubs werkte, de toen 18-jarige middenvelder bekijken. 'Die jongen was helemaal niet klaar voor eerste klasse', getuigt hij in The Guardian. 'We zaten hem met een paar mensen te bekijken en we vroegen ons af: hoe is het mogelijk dat ze bij Villarreal blijven volharden met een speler die zoveel fouten maakt? Ik denk dat niet één scout die Rodri tussen 2015 en 2017 zag, zich voorstelde dat hij de geweldige middenvelder zou worden die we nu bij City en de nationale ploeg zien.' Vooral van zijn vista moet Rodri het hebben, want een krachtpatser is hij op zijn 24e nog steeds niet. In de Premier League werd hij wel sterker, maar die spiermassa heeft hij niet te danken aan uren in de fitness, eerder aan het intensieve voetbal over Het Kanaal. Voor Pep Guardiola is hij al twee seizoenen een sleutelspeler. Nu moet hij bij La Roja Sergio Busquets doen vergeten. Geen simpele opgave, maar Luis Enrique is een believer: na de 6-0 in de Nations League tegen Duitsland, waar Rodri Busquets op de bank hield, wist hij genoeg.