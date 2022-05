Het Schotse Rangers en het Duitse Eintracht Frankfurt spelen op 18 mei de finale van de Europa League in het Ramon Sanchez Pizjuanstadion in Sevilla. Rangers schakelde favoriet Leipzig uit en Frankfurt hield West Ham uit de finale.

Leipzig won vorige week met 1-0 en had de beste papieren in de terugwedstrijd. Na iets meer dan een kwartier was alles alweer te herdoen voor de Duitsers na een binnentikker van de onvermijdelijke James Tavernier (18.), die met zeven goals alleen topschutter is geworden in de Europa League. Niet veel later stond Ibrox Stadium opnieuw in lichterlaaie. Glen Kamara maakte er met een knappe goal 2-0 van. In de 70e minuut werden de Schotten plots een pak stiller. Na een knappe voorzet legde Christopher Nkunku (71.) de bal geweldig weg in de verste hoek: 2-1. Zo leek de partij recht op verlengingen af te stevenen, maar dat was buiten John Lundstram (80.) gerekend.

De Engelsman zorgde voor een climax en een plaats in de finale. West Ham verloor vorige week al met 1-2 in eigen stadion en ook nu liep het niet van een leien dakje voor de jongens uit Londen. Al na 19 minuten trok Aaron Cresswell aan de noodrem op de doorgebroken Jens Petter Hauge. Meteen rood voor Cresswell en West Hem moest zo nog meer dan 70 minuten met z'n tienen verder. Enkele minuten later profiteerden de Duitsers al van het mannetje meer. Na een knappe aanval schoof Borré (26.) de bal makkelijk binnen. Geen finale dus voor David Moyes en zijn troepen.

