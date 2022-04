Real Madrid heeft na heel wat bibberen een ticket beet voor de halve finales van de Champions League. Na de 1-3 zege in de heenmatch van de kwartfinale tegen titelverdediger Chelsea keek de Koninklijke dinsdag na 90 minuten tegen eenzelfde score aan in het Santiago Bernabéu-stadion. In de verlengingen bracht de onvermijdelijke Karim Benzema de verlossing: 2-3.

Chelsea had nood aan een vroeg doelpunt, en dat kwam er ook. Op het kwartier sneed Mason Mount het strafschopgebied binnen, Thibaut Courtois had geen verhaal tegen zijn schot: 0-1. De Blues bepaalden het spel en in de 51e minuut was alles te herdoen toen Antonio Rüdiger op hoekschop de 0-2 overhoeks tegen de touwen kopte. De corner bleek wel onterecht toegekend, aangezien de bal niet was aangeraakt door een Real-speler. Voor de thuisploeg reageerde Kroos met een vrije trap, Chelsea-doelman Mendy pakte uit met een knappe redding.

Voorbij het uur liet Alonso een derde Londens doelpunt optekenen, maar op aangeven van de VAR werd het doelpunt afgekeurd vanwege voorafgaand hands. Benzema, in de heenmatch goed voor een hattrick, was vervolgens dichtbij de aansluitingstreffer. Zijn kopbal strandde op de lat. In de 75e minuut stond de 0-3 dan toch op het scorebord. Timo Werner kapte Casemiro uit, Courtois zat onvoldoende bij de bal om de Duitser het scoren te beletten. Met een mooie redding op een kopbal van Havertz hield de Rode Duivel de Madrilenen in de running.

Modric leverde vervolgens met buitenkant voet een knappe assist af voor Rodrygo (80.), die in één tijd binnen mikte: 1-3 en dus verlengingen. Na zes minuten in de verlengingen hielp Benzema Real aan de kwalificatie voor de halve finales. De Franse spits kopte een voorzet van Vinicius binnen, zijn 12e doelpunt in deze Champions League-campagne. Met behulp van Courtois en Jorginho die nipt naast besloot, hield de Koninklijke stand. Bij Real stond Courtois de hele wedstrijd tussen de palen, Eden Hazard was niet beschikbaar nadat hij een plaatje uit zijn enkel liet verwijderen.

Romelu Lukaku ontbrak bij Chelsea vanwege last aan de achillespees. In de halve finales (heen 26 en 27 april, terug 3 en 4 mei) neemt Real Madrid het op tegen de winnaar van het duel tussen Manchester City en Atlético Madrid. Villarreal, dat eerder op de avond verrassend Bayern München uitschakelde, treft Liverpool of Benfica. Woensdag verdedigt Manchester City in Madrid een 1-0 zege. Liverpool won de heenmatch in Lissabon met 1-3.

