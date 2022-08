Real Madrid heeft woensdagavond de 47e editie van de Europese Supercup gewonnen. De Koninklijke versloeg in het Finse Helsinki Eintracht Frankfurt met 2-0. Alaba en Benzema tekenden in het Olympisch Stadion voor de doelpunten.

Carlo Ancelotti koos voor dezelfde elf waarmee hij in mei de finale van de Champions League won tegen Liverpool. Thibaut Courtois was dus de enige Rode Duivel in de basis, Eden Hazard startte op de bank net als aankopen Antonio Rüdiger en Aurélien Tchouaméni.

Bij Frankfurt, de Duitse winnaar van de Europa League, nam voormalig STVV-speler Daichi Kamada de positie links op het middenveld over van sterspeler Filip Kostic. De Serviër verhuist naar Juventus. Kamada kreeg na een kwartier de eerste grote kans maar faalde oog in oog met Courtois, die goed plat ging.

Real antwoordde met een poging van Vinicius maar zijn bal werd van de lijn gehaald. De Braziliaan zag een schot vervolgens gekeerd door Kevin Trapp maar in de 37e minuut moest de Duitse goalie zich toch omdraaien. David Alaba tikte na afleggen van Casemiro binnen. Die laatste kwam na de pauze dicht bij de 2-0 maar zag op het uur zijn schot op de lat stranden.

Vijf minuten later trof aanvoerder Benzema op aangeven van Vinicius wel raak. Zijn 324e voor Real, een meer dan Raul. Cristiano Ronaldo is clubrecordhouder met 450 treffers. Frankfurt moest in de laatste 25 minuten op zoek naar twee goals voor verlengingen maar Real hield vlot stand. Hazard werd door Ancelotti geen invalbeurt gegund.

