Tennis Vlaanderen heeft vandaag bekend gemaakt dat er een recordaantal leden is ingeschreven bij Vlaamse tennisclubs. Het gaat om 151.700 leden. Dat zijn er 2.000 meer dan vorig jaar.

Het is een echt boerenjaar voor de Vlaamse tennisfederatie. In december stoppen de tellingen voor 2019, maar nu al is het record van leden gebroken. En dat vorige record stond er nog maar een jaar. Met zo'n 151.700 leden wordt het record met 2.000 leden verbeterd. En daar kunnen er dus nog bijkomen, want het jaar is nog niet afgelopen.

